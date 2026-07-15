Los Moros y Cristianos de Xàbia no mueven su Desfile de Gala pese a coincidir de pleno con la final del Mundial que juega España
La junta de fiestas ha decidido mantener el gran acto de esta celebración y pide a los vecinos que tengan "empatía" y "exhiban el auténtico orgullo xabiero"
Ni el sursuncorda mueve el Desfile de Gala de los Moros y Cristianos de Xàbia. Bueno, quizá la final del Mundial que el domingo juega España (final histórica, la segunda de la selección tras la que ganó hace 16 años) manda más que el sursuncorda. Pero tampoco. El fútbol y ese partido que paralizará a todo un país no han tenido fuerza para cambiar el gran acto de estas fiestas. La junta de Moros y Cristianos ha emitido un comunicado en el que, primero que nada, felicita a la selección española y en el que deja claro que el Desfile de Gala se mantiene en el horario previsto. Coincidirá de pleno con el partido.
La junta admite que este hecho puede perjudicar al gran Desfile, pero asegura que los festeros mantienen la ilusión de que los vecinos y vecinas "se muestren empáticos ante las ganas y la alegría" de las filaes y, "especialmente, con el esfuerzo de nuestra filà capitana", que este año es Al-Tarik's.
La entidad apela a "exhibir el auténtico orgullo xabiero" y a "apoyarnos mutuamente y disfrutar con aquello que tanto nos caracteriza, representa y confiere identidad a nuestro gran municipio".
La junta lo deja claro: el Desfile sigue adelante en el horario previsto y nada cambia pese a que España juega la final del Mundial. Y eso es una competencia enorme. De hecho, insiste en que a la hora del partido "las catorce filaes estarán desfilando por las calles de Duanes de la Mar en un espectacular acto que, de seguro, no dejará a nadie indiferente y en el que los festeros y festeras lo darán todo con tal de hacer disfrutar al público".
El desfile comienza a las 19 horas
También insiste en que el día del desfile es "un día grande no solo para la fiesta, sino para toda Xàbia". El desfile arranca a las 19 horas. Las primeras filaes, las cristianas, quizá sí puedan compaginar este acto festero y el partido. Pero la filà capitana, que "desplegará su boato fruto de un arduo año de trabajo con el fin de ensalzar la fiesta y agradar al público", sí que estará en pleno apogeo cuando millones de personas estén pendientes de la televisión y de la final del Mundial.
Ni el sursuncorda ni una histórica final del Mundial. Nada mueve el Desfile de Gala de los Moros y Cristianos de Xàbia.
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