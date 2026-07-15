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Ondara instal·larà una pantalla gegant al Moll del Prado per veure la final del Mundial i modifica els actes de Sant Jaume

El Gran Concurs de Retalladors amb cinc bous de la ramaderia Benavent, que inicialment estava previst per al diumenge 19 de juliol, passa a celebrar-se el dilluns 20 de juliol a les 20:00 hores

Pedro Porro y Mikel Oyarzabal de España celebran uno de los goles contra Francia.

Pedro Porro y Mikel Oyarzabal de España celebran uno de los goles contra Francia. / Carlos Ramírez/EFE

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Teresa Andreu

Ondara

La regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ondara ha decidit modificar la programació de les Festes Populars de Sant Jaume 2026 dels dies diumenge 19 i dilluns 20 de juliol per tal de facilitar que la ciutadania puga seguir la final del Mundial de Futbol, que disputarà la selecció espanyola el diumenge a les 21:00 hores. Per a l'ocasió, s'habilitarà una pantalla gegant al Moll del Prado, convertint aquest espai en un punt de trobada per a aficionats, penyes i visitants.

Amb aquesta modificació, el Gran Concurs de Retalladors amb cinc bous de la ramaderia Benavent, que inicialment estava previst per al diumenge 19 de juliol, passa a celebrar-se el dilluns 20 de juliol a les 20:00 hores.

El canvi en el programa de les festes de Sant Jaume

El canvi en el programa de les festes de Sant Jaume / Levante-EMV

A més, la programació del diumenge s'adapta perquè els actes taurins finalitzen abans de l'inici de la final. Així, després de l'Entrada i Solta de Carretons a les 19:00 hores i de l'actuació de Perversió dins del cicle Rock & Moll a les 19:30 hores, tindrà lloc a les 20:00 hores l'entrada de la ramaderia Cali i la segona vesprada del concurs de ramaderies amb l'actuació de Benavent, que conclourà a les 21:00 hores. Tot seguit, el públic podrà traslladar-se al Moll del Prado per seguir en directe el partit. Una vegada finalitzada la retransmissió, continuaran els actes festius previstos amb els Sopars Populars i la discomòbil.

Pel que fa al dilluns 20 de juliol, es mantenen les partides de cau i de pilota valenciana programades durant la jornada, mentre que el protagonisme de la vesprada recaurà en el Gran Concurs de Retalladors, seguit de l'actuació de Fardatxo dins del Rock & Moll, els Sopars Populars, el concurs de karaoke i els espectacles taurins nocturns.

Convivència, festa i esport

Des de la regidoria de Festes s'anima la ciutadania a participar tant en les activitats de Sant Jaume com en el seguiment conjunt de la final del Mundial, aprofitant aquesta ocasió especial per viure una nit de convivència, festa i esport.

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Pel que fa a les entrades del Gran Concurs de Retalladors, la Regidoria de Festes informa que totes les entrades adquirides per al diumenge 19 de juliol seran vàlides automàticament per a la nova data, el dilluns 20 de juliol, tant les comprades a través de la plataforma agendaondara.es com les adquirides presencialment a la Casa de Cultura. Així mateix, les persones interessades podran continuar comprant entrades a la Casa de Cultura fins divendres a les 14:00 hores, i en la plataforma agendaondara.es fins a les 14:00 hores del mateix dilluns 20 de juliol. Les taquilles de la plaça de bous obriran el dilluns a les 18:00 hores. D'altra banda, aquelles persones que no puguen assistir al concurs en la nova data podran sol·licitar l'anul·lació de les seues entrades enviant un correu electrònic a suportentrades@ondara.org o dirigint-se a la Casa de Cultura.

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