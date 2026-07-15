Crisis de suministro de agua en la Marina Alta: Parcent insta a no llenar piscinas ni regar jardines y pide a sus vecinos que no gasten más de 90 litros al día
La comunidad de regantes del pozo del que bebe el municipio avisa de que las elevadas temperaturas y el aumento de consumo están reduciendo las reservas de forma drástica
La Marina Alta se asoma a un verano de posibles restricciones de suministro de agua. El Poble Nou de Benitatxell y Teulada Moraira ya han tenido que empezar a comprar agua a Xàbia (su desaladora es un potente manantial) para evitar declarar al agua (la de sus pozos empezaba a tener una elevada salinidad) no apta para el consumo. Mientras, el Ayuntamiento de Parcent ha instado a sus vecinos a cerrar en lo posible el grifo y no gastar alegramente el agua.
La Comunidad de Regantes y Usuarios de la Vall de Pop, de cuyos pozos recibe agua Parcent, ha comunicado al consistorio que a consecuencia de las elevadas temperaturas (ahora una nueva ola de calor) y del aumento del consumo el nivel del pozo está bajando de forma considerable. "Rogamos tomen todas las medidas necesarias para el ahorro de agua, reparación de fugas, avisar a la población de que no utilicen el agua de la red para llenar piscinas y regar jardines", implora la comunidad de regantes.
El ayuntamiento, que ya otros años ha tenido que pedir a sus vecinos que limiten el consumo de agua, les ha pedido ahora que hagan un consumo responsable del suministro y que lo reduzcan "hasta los 90 litros por persona y día".
Duchas más cortas y cerrar el grifo
El consistorio insiste en que no deben llenarse piscinas con agua de la red de abastecimiento ni regarse jardines ni huertos. Pide que se revisen las posibles fugas. Apela a realizar sencillos gestos que significan ahorrar agua: "Que las duchas sean más cortas, cerrar el grifo cuando no se utiliza o poner la lavadora y el lavaplatos solo cuando estén llenos".
Ha sido un invierno y una primavera de importantes lluvias. Pero la Marina Alta no esquiva en verano los problemas de agua. Las reiteradas olas de calor disparan los suministros. Además, el urbanismo disperso de la comarca, con miles de chalés con piscina y jardín, dispara el consumo.
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