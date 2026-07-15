Rescatan en una recóndita cala de Calp a una joven que perdió el conocimiento cuando participaba en una excursión de kayak

Agentes de la Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima (UVIM) de la Policía Local de Calp realizaron ayer el primer rescate de la temporada en la cala Racó del Corb, una cala recóndita y de difícil acceso situada entre los términos municipales de Calp y Altea.

Una mujer que participaba en una excursión en kayak sufrió una pérdida de conocimiento, por lo que sus acompañantes consiguieron trasladarla hasta la cala y solicitaron ayuda. Debido a las características del lugar, una cala de piedras y rocas de difícil acceso, el rescate debía realizarse por mar.

La agente que llegó a nado hasta la cala atiende a la chica que sufrió el desmayo / Levante-EMV

A la llegada de la embarcación policial, una agente de la UVIM accedió a nado hasta la cala para asistir a la joven, que se encontraba consciente, aunque desorientada y en estado de shock. Mientras tanto, el otro agente permaneció al mando de la embarcación, manteniéndola en posición y coordinando la maniobra de rescate y embarque. Con la colaboración de varias personas que se encontraban en la cala, la mujer fue trasladada en un kayak hasta la embarcación policial para iniciar su evacuación.

Hasta el lugar también se desplazó el helicóptero del Consorcio de Bomberos de Alicante para colaborar en la intervención. Sin embargo, dadas las características de la zona, la evacuación por vía marítima resultó ser la opción más rápida y segura, por lo que la mujer fue trasladada por la embarcación de la UVIM hasta el puerto de Campomanes.

Volvió a desmayarse

Durante la travesía, la mujer volvió a perder el conocimiento durante unos instantes, por lo que los agentes la mantuvieron continuamente refrigerada con agua para evitar un posible golpe de calor. Una vez en el puerto, los agentes continuaron prestándole asistencia hasta la llegada de los recursos sanitarios. Tras ser estabilizada por una unidad SAMU, fue trasladada en una ambulancia SVB al Hospital IMED de Benidorm.

La rápida actuación de los agentes de la UVIM, la coordinación con bomberos y los servicios sanitarios, así como la colaboración ciudadana, fueron fundamentales para el buen desarrollo del rescate.