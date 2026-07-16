Curso de verano en Xàbia: la UNED y la Fundació Cirne reúnen a fotógrafos, periodistas y expertos en Inteligencia Artificial y redes sociales

Los cursos de verano de la UNED de Dénia miran la realidad cara a cara. Y la realidad se "construye" con imágenes. De ahí que uno de los cursos de este año, curso que comienza el próximo miércoles 22 de julio y que se desarrolla en Xàbia (es la primera vez que este municipio acoge actividades universitarias de verano), analice la evolución histórica de la fotografía. Participan fotógrafos, periodistas, expertos universitarios y especialistas en Inteligencia Artificial y en detectar y desenmascarar "fake news" e imágenes manipuladas. Colabora, además, la Fundació Cirne. Cuenta con una fototeca con más de 5.000 fotos históricas que incluye colecciones de gran valor documental. Esas imágenes, muchas imbuidas de la gravedad de la pose y el encuadre (también las hay que plasman instantes cotidianos, imágenes casi de "voyeur"), contrastan con la actual mirada efímera de los móviles y las redes sociales. Una de las expertas que participa en el curso ya comentaba estos días que los álbumes de fotografía con tapas de cuero, esa reliquia de la época analógica, representaban lo que ahora es la "nube" y la memoria de los móviles.

"El medio es el mensaje". Lo dijo McLuhan y hoy, en la era líquida y fugaz, la fotografía ha perdido nitidez y fuerza.

Pero quedan refugios, como el del festival Ojos Rojos, que rescata la trascendencia de la fotografía y el valor de la mirada singular y única. Dos de sus organizadores, Mili Sáchez (su ponencia su titula "¿Qué ocurre cuando dejamos de borrar las fotos que salieron mal?") y Mike Steel ("Fotografía y tipografía. Una historia de amor") participan en el curso.

"La imagen y el tiempo: narrativa y memoria de la fotografía. Del álbum y la foto histórica a las redes sociales y la mirada social". Ese es el título de este revelador curso de verano de la UNED de Dénia. Se imparte del 22 al 24 de julio. Y, por el perfil de los ponentes, rehúye las sesiones sesudas y será práctico, participativo y ameno. Comienza el próximo miércoles con la presentación que llevarán a cabo Raquel Martí, directora de la UNED de Dénia; Mavi Pérez, concejala de Cultura de Xàbia; Enric Martínez, presidente de la Fundació Cirne, y Juan Antonio Gómez García, catedrático de Filosofía del Derecho de la UNED. El curso lo coordina Antonio Padilla.

La primera ponencia la imparte Paz Orero García, documentalista del Institut Valencià de Cultura. Se titula "El arte de documentar: fotografía, memoria y patrimonio visual". El catedrático Juan Antonio Gómez reflexionará luego sobre la deontología de la imagen.

Inteligencia artificial, nuevas narrativas y el dilema de la verdad

Entre los ponentes, están el fotógrafo Xavi Mollà ("La fotografía social en la postmodernidad. El impacto de la Inteligencia Artificial"), la periodista Marina Vega Obregón ("Nuevas narrativas y la fotografía de viajes en redes sociales, turismo y masificación: el conflicto de la ubicación), la también periodista y profesora de la Universitat Politècnica de València Nadia Alonso López ("¿Qué es la verdad y qué no lo es? Claves para identificar contenidos desinformativos en la era de la Inteligencia Artificial") o la fotógrafa e instructura en procedimientos fotográficos históricos y pioneros en Taller Daguerrotipo Nina Ángeles Zaragoza Abela ("Tiempos visibles: daguerrotipos contemporáneos y negativos de vidrio deteriorado como materia de la memoria. Presentación de archivos de la Fundació Cirne y objetos fotográficos del Taller Daguerrotipo").

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Durante el curso, se presentarán colecciones históricas inéditas recuperadas y restauradas por la Fundació Cirne. Son instantáneas de gran valor histórico de Xàbia y la Marina Alta. Este curso de verano de la UNED es un caleidoscopio de la fotografía: meditadas imágenes tomadas por fotógrafos pioneros y el contraste con el clic y el gatillo fácil de los móviles. Abre los ojos, es una oportunidad para explorar todas las perspectivas de la realidad.