Lío en la discoteca del Montgó en Xàbia: abre en plena ola de calor y con riesgo extremo de incendios y sus clientes invaden caminos del parque natural que están clausurados
La Policía Local, desbordada en una noche de continuas incidencias, vigiló con la cámara térmica del dron la discoteca y sus alrededores
Los vecinos, alarmados ante la posibilidad de que se pudiera originar un fuego en la cuneta donde se agolpaban los jóvenes
El ayuntamiento exige un plan de autoprotección frente a incendios forestales a un negocio que lleva funcionado desde 1966 y que cuenta con licencia
Los vecinos de la Plana de Xàbia, una partida situada dentro del parque natural del Montgó, cumplen en plena ola de calor a rajatabla las restricciones. No pueden circular en vehículo, bicicleta o a pie por los caminos y sendas de la montaña, cerrados por decreto de la Generalitat Valenciana ante el riesgo extremo de incendios. Sí pueden, claro, llegar hasta sus casas. De ahí que esta pasada noche y madrugada estos vecinos se echaran las manos a la cabeza cuando veían los caminos del Montgó que están clausurados invadidos por coches y clientes de Hacienda, la discoteca que abrió en agosto de 1966 y que está en pleno parque natural. Temían que una colilla o cualquier otra imprudencia cometida por esos jóvenes que se agolpaban también en la cuneta de la carretera que lleva al mirador y al faro del cabo de Sant Antoni originara un incendio. Y no se explicaban que, mientras ellos no podían ni siquiera pasear por los caminos rurales, los clientes de la discoteca camparan a sus anchas.
La dueña de la discoteca no abrió el jueves de la pasada semana por la ola de calor. Pero este jueves decidió que sí hubiera fiesta. El decreto de la Generalitat Valenciana no prohíbe que los negocios que están dentro del parque natural realicen su actividad. Es bastante insólito lo de esta discoteca. Pero funciona desde antes de la declaración, en 1987, del Montgó como para natural. Otra anomalía es que también en pleno Montgó exista un campo de tiro (el de Dénia, que el de Xàbia se cerró hace un par de años).
Además, el decreto solo establece cerrar caminos y sendas, no las carreteras que atraviesan los parques naturales. Y la discoteca está junto a la carretera que lleva al faro de Sant Antoni (su último tramo, donde ya no hay casas, sí está estos días clausurado). Sus clientes podían estar dentro del recinto, pero lo que no podía hacer era ir por libre por el exterior. Y eso es lo que han denunciado los vecinos.
Vigilancia con dron
La Policía Local y Protección Civil sí han vigilado esta zona forestal de la Plana del Montgó. Lo hicieron con patrullas y voluntarios hasta más allá de las 22 horas. Luego la Policía Local, en una noche en la que en el pueblo y la playa del Arenal se han sucedido los incidentes, mantuvo la vigilancia de dron. Con cámaras térmicas controlaba la discoteca y los alrededores. La cámara térmica permite detectar un posible foco de incendio. Las imágenes de dron constatan que la Plana, que ardió en septiembre de 2015, ha recuperado una gran (incluso excesiva) densidad forestal. Los vecinos tienen pesadillas en verano con el fuego.
La discoteca Hacienda cuenta con licencia e, incluso en plena ola de calor, puede abrir. Pero el ayuntamiento quiere que, al menos, el negocio tome medidas para responder rápidamente a un incendio. Le ha exigido hace unos días que redacte un plan de autoprotección y tome las medidas pertinentes para prevenir incendios y, si se declaran, acotarlos y sofocarlos a toda prisa.
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