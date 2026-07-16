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Los Moros y Cristianos de Xàbia se rinden al fútbol y sí cambian el Desfile de Gala al coincidir con la final del Mundial que juegan España y Argentina

Han decidido hacer más esplendoroso el desfile del sábado y que la filà capitana, Al-Tariks, luzca ese día el espectacular boato que lleva preparando meses y meses

Imagen de archivo del desfile de los Moros y Cristianos de Xàbia

Imagen de archivo del desfile de los Moros y Cristianos de Xàbia / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La histórica final del domingo del Mundial de fútbol que juegan España y Argentina es un terremoto. Mueve todos los actos festivos. Los Moros y Cristianos de Xàbia decidieron, al principio, mantener el gran Desfile de gala el domingo. Coincidía plenamente con el partido. Pero pensaron que la fiesta es la fiesta y el fútbol es el fútbol. Lo que ocurre es que la final del domingo, la segunda que juega la selección española en toda su historia, es más que fútbol.

Al final, hay cambio. Este diario ha podido saber que los Moros y Cristianos, tras meditarlo mucho y realizar varias reuniones, han decidido cambiar el desfile. El sábado se celebra el primer desfile de gala. Ahora se hará más esplendoroso y la filà capitana, Al-Tariks, desplegará ese día el gran y espectacular boato que lleva preparando desde hace meses.

La final lo trastoca todo. Cuadrar el desfile. Renegociar con bandas de música y grupos de baile y cambiar el día era complicado. Estos días hay fiestas de Moros y Cristianos aquí y allá y los compromisos están cerrados desde hace tiempo. Pero la final del Mundial mueve montañas. Los detalles del cambio los hará públicos en las próximas horas la Junta de Festes de Moros i Cristians de Xàbia.

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