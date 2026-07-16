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Teulada Moraira juega con fuego: dispara el castillo y la "mascletà" en plena alerta por riesgo extremo de incendios forestales

Pedreguer sí suspendió este miércoles los espectáculos pirotécnicos y los realizará al domingo

El castillo de fuegos artificiales disparado anoche en Moraira

El castillo de fuegos artificiales disparado anoche en Moraira / Ajuntamente de Teulada Moraira

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Teulada Moraira/Pedreguer

Teulada Moraira juega con fuego. No ha escarmentado. Hace dos años, en una noche de fuerte viento, se disparó el castillo de fuegos artificiales de las fiestas de Sant Vicent Ferrer y se originó un incendio que obligó incluso a desalojar a vecinos. Aquel día el vendaval se desató de improviso y no había alerta. Sin embargo, ayer y hoy, días de insufrible calor, la Generalitat Valenciana sí ha decretado el nivel de riesgo extremo (preemergencia 3) de incendios forestales.

La alerta estuvo vigente ayer y sigue en vigor hoy. Anoche, en Moraira, donde se celebran las fiestas en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, sí se disparó el castillo piroacuático de fuegos artificiales. Se lanzó desde la Explanada del Castell. Cerca está la zona húmeda del Senillar y la pinada. Este mediodía se han disparado la "mascletà" y la traca kilométrica. La traca, eso sí, se ha acortado y troceado para que no se metiera en el bosquecillo de la zona verde.

El decreto deja claro que "se suspende el uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros)". Ni el Senillar ni la zona verde son terrenos forestales, pero sí tienen valor natural y pueden prenderse fuego. Además, están junto al núcleo urbano de Moraira.

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Pedreguer sí suspende los espectáculos pirotécnicos

En cambio, Pedreguer, que ahora celebra también sus fiestas, sí se ha atenido a la emergencia y suspendió ayer la mascletà de mediodía y los fuegos artificiales de la noche. Los disparará el próximo domingo, "siempre que las condiciones meteorológicas y las autorizaciones correspondientes lo permitan".

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