Agricultura y Fundación Oceanogràfic sueltan 1.800 erizos de mar en el cabo de Sant Antoni para reforzar la especie

La conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana y la Fundación Oceanogràfic han soltado 1.800 ejemplares juveniles de erizo de mar común (Paracentrotus lividus) en la Reserva Marina del cabo de Sant Antoni (compartida por Dénia y Xàbia), dentro del programa conjunto de refuerzo poblacional que impulsan para favorecer la recuperación de esta especie en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Los erizos, reproducidos y criados en las instalaciones de la Fundación Oceanogràfic gracias a la colaboración con la Conselleria, superaban los 2,5 centímetros de diámetro, sin contar las púas. El equipo seleccionó los ejemplares con un desarrollo adecuado para aumentar sus posibilidades de adaptación y supervivencia en el medio natural.

Recuperar las poblaciones de erizo de mar

La actuación forma parte de un proyecto de conservación que comprende todo el ciclo biológico, desde la reproducción y la cría de los juveniles hasta su traslado y suelta en zonas seleccionadas por sus características ambientales.

Un ejemplar de erizo de mar / Marc Domenech

El objetivo es reforzar las poblaciones naturales del erizo de mar común, una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas litorales mediterráneos cuya presencia ha disminuido en distintos puntos de la costa valenciana.

Esta acción en el espacio protegido de la Marina Alta ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Dénia y del Servei ambiental marí i de pesca, que facilitó el acceso al punto de suelta en la reserva marina.

El seguimiento científico permite evaluar la adaptación de los ejemplares

La elección de la Reserva Marina del cabo de Sant Antoni responde a sus condiciones ambientales y al seguimiento científico que la Fundación Oceanogràfic y la Conselleria realizan de las actuaciones desarrolladas en este espacio protegido.

Alfons Padilla

Las tareas de monitorización realizadas después de anteriores sueltas han constatado la presencia de ejemplares en la misma zona donde, un resultado que confirma su adaptación al medio y aporta información relevante para la continuidad del proyecto.

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El equipo técnico realizará una nueva inmersión para comprobar el estado de los 1.800 erizos y continuar recopilando información sobre su evolución en la Reserva Marina del cabo de Sant Antoni.