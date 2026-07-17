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La mujer herida por la vaquilla que se escapó en Pedreguer tiene 5 costillas rotas y se tiró al suelo y se hizo un ovillo para proteger a su hija pequeña

Los testigos destacan el coraje de la madre, que pese a sufrir cuatro embestidas, no dejó de interponerse entre el animal y la niña, que resultó ilesa

Los toros del encierro de esta mañana de viernes en el corral del que se escapó la vaquilla

Los toros del encierro de esta mañana de viernes en el corral del que se escapó la vaquilla / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pedreguer

La mujer de entre 35 y 40 años herida esta pasada madrugada por la vaquilla que se escapó en los "bous al carrer" de Pedreguer sigue ingresada en el hospital de Dénia y esta mañana se iba a decidir si pasaba por el quirófano. Tiene cinco costillas rotas y una fisura en la pleura. También sufrió contusiones. La mujer estaba cerca del corral desde donde se inicia la entrada, en la calle Patronat. La vaquilla arremetió contra ella nada más desencajar las bisagras de la plancha de hierro que se coloca entre el camión que transporta a los astados y el corral.

Nervios y miedo en las calles de Pedreguer: así se vivió la fuga de la vaquilla (vídeo)

Nervios y miedo en las calles de Pedreguer: así se vivió la fuga de la vaquilla (vídeo)

Alfons Padilla

Los testigos han subrayado la valentía de la mujer. Iba con su hija pequeña. Se topó con el animal. No podía salir corriendo. Se tiró al suelo y se hizo un ovillo. Protegió a la niña. "La vaquilla la embistió cuatro veces. No se ensañó con ella. Pero al ver el bulto en el suelo se acercó, lo olió y arremetió contra él", ha detallado un testigo.

La madre no se separó de su hija. Siguió protegiéndola con su cuerpo. La niña resultó ilesa. Tras unos instantes de muchísima angustia. La vaquilla corrió calle Patronat arriba. En toda esta zona de Pedreguer cundió el nerviosismo y el miedo.

Dispositivo para controlar al astado

El dispositivo para controlar a la vaquilla se activó de inmediato. La Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil hicieron un gran trabajo. El animal acabó en el Carrer Pont, calle que ya está en las afueras del núcleo urbano y en la ladera de la Muntanya Gran. Se refugió debajo de un algarrobo. Era complicadísimo capturarla. Todos estaban sobrecogidos por lo que había pasado con la mujer, a la que rápidamente atendieron el médico y los servicios sanitarios de la Cruz Roja, que la trasladaron al hospital en ambulancia.

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Al final, se optó por abatir al animal. Lo hizo un cazador local. El ganadero dio permiso para sacrificar a la vaquilla.

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