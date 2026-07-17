Ondara enceta les festes populars de Sant Jaume amb una crida al civisme, la participació i la convivència
«Les festes busquen la felicitat. El nostre poble ofereix durant aquests dies un gran escenari per a compartir, retrobar-se i gaudir amb respecte i civisme»
Les Festes Populars de Sant Jaume 2026 arranquen oficialment aquesta nit a Ondara, obrint deu dies d'intensa activitat festiva que convertiran el municipi en punt de trobada per a milers de persones. Després de la celebració recent de les Festes de la Soledat, l'Ajuntament d'Ondara, les penyes, quintades, associacions i els diferents serveis municipals han ultimat durant les últimes setmanes tots els preparatius perquè la festa es desenvolupe amb normalitat i seguretat.
L'alcalde d'Ondara, José Ramiro, ha destacat aquest matí l'esforç realitzat per tot el dispositiu humà implicat en l'organització de les festes. Segons ha remarcat, darrere de Sant Jaume hi ha mesos de treball de coordinació, muntatges, permisos i preparatius, amb una intensa tasca desenvolupada per la Brigada Municipal, la Policia Local, Protecció Civil, els serveis tècnics municipals, la Comissió de Bous, les penyes i les quintades.
Enguany, a més, l'organització ha hagut d'afrontar un calendari especialment ajustat, ja que les Festes de la Soledat van concloure dilluns passat i només han quedat uns dies per completar tots els muntatges necessaris. En aquest sentit, José Ramiro ha posat en valor la capacitat d'adaptació dels equips municipals per tindre preparades les zones de garitos, el recinte taurí i la infraestructura festiva a temps per a l'inici de les celebracions.
Una de les principals novetats dels darrers dies ha sigut la modificació puntual de la programació del diumenge 19 de juliol amb motiu de la final del Mundial de Futbol que disputarà la selecció espanyola. L'Ajuntament ha decidit instal·lar una pantalla gegant a l'escenari del Prado perquè la ciutadania puga seguir l'esdeveniment esportiu. Aquesta circumstància ha obligat a reprogramar el Gran Concurs de Retalladors, que inicialment estava previst per al diumenge i que finalment se celebrarà el dilluns 20 de juliol a les 20 hores a la plaça de bous. L'alcalde ha explicat que s'ha optat per traslladar l'acte en lloc de suspendre'l, amb l'objectiu de preservar una de les cites destacades del calendari taurí de Sant Jaume. A més, ha assenyalat que la projecció de la final del Mundial suposa un atractiu afegit dins de la programació festiva d'enguany.
Respecte al model de festes, José Ramiro ha incidit que una de les grans fortaleses de Sant Jaume és la seua capacitat per oferir activitats per a totes les edats i sensibilitats. Des dels actes infantils fins a les activitats taurines, passant pels concerts, sopars populars, concursos, penyes, quintades, discomòbils o el Rock&Moll, les festes presenten una programació diversa que permet que «tot el món tinga un espai per a gaudir».
També ha remarcat el caràcter obert de les festes d'Ondara, que any rere any atrauen visitants de tota la comarca i d'altres punts de la Comunitat Valenciana. Un exemple és la gran afluència que registren actes tan emblemàtics com les entrades de bous o les exhibicions taurines.
Gaudir amb respecte i convivència
Davant l'inici de les celebracions, l'alcalde ha fet una crida especial al civisme, el respecte i la convivència, recordant que la diversió ha d'anar sempre acompanyada de comportaments responsables. En aquest sentit, ha apel·lat tant a les persones que participaran activament en la festa com als visitants perquè gaudisquen de Sant Jaume amb respecte cap al mobiliari urbà, els espais públics i el descans veïnal.
Finalment, José Ramiro ha volgut agrair la implicació de totes les persones, col·lectius i serveis que han contribuït a fer possible una nova edició de Sant Jaume i ha convidat veïnat i visitants a viure intensament aquestes festes: «Les festes busquen la felicitat. Ondara ofereix durant aquests dies un gran escenari per a compartir, retrobar-se i gaudir amb respecte i civisme».
Aquesta nit, amb els primers sopars i l'ambient festiu als carrers, Ondara donarà el tret d'eixida a Sant Jaume 2026, deu dies de convivència, tradició, música i festa que tornaran a convertir el municipi en un dels grans referents festius de l'estiu a la Marina Alta.
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