Una vaquilla se escapa en los "bous al carrer" de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer y provocar el pánico
El animal encontró un resquicio por el que escapar antes de comenzar el encierro y resultaba complicadísimo atraparla en un pueblo que estaba repleto de vecinos y visitantes
El encierro de anoche de los "bous al carrer" de las fiestas de Pedreguer fue más que accidentado. Una vaquilla de la ganadería Manchancoses encontró, justo antes de iniciarse la entrada, un resquicio por el que escapar. En seguida se corrió la voz de que una vaquilla estaba suelta y campaba a sus anchas por los calles del pueblo. Además, una vecina se la encontró de cara y el animal llegó a embestirla. Tuvo que ser atendida por los sanitarios. La mujer habría protegido a su hijo pequeño del animal. Aparte de las posibles lesiones, que en principio no revestían gravedad, la vecina estaba conmocionada por el susto.
Las calles estaban repletas de gente. Se desató el caos. La Policía Local, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil desplegaron un dispositivo para tratar de capturar al animal. Había que actuar rápido. Pero atraparla era complicadísimo. Y no se podía correr el riesgo de que el animal siguiera recorriendo las calles y que pudiera arremeter y herir a más vecinos. Se optó por sacrificarla, por abatirla a tiros. Los vecinos, aunque respiraron aliviados, seguían impactados por lo que había ocurrido.
Segundo incidente grave en los "bous al carrer" de Pedreguer
Es el segundo incidente grave que ocurre en los "bous al carrer" de Pedreguer. La madrugada del pasado viernes a domingo un toro rompió el barrote de una barrera y se metió dentro de la ratera. Embistió a un colaborador de la ganadería, que sufrió una contusión en una rodilla.
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