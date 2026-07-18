La final del Mundial levanta pasiones: Un coche rojigualda y la bandera de España, colgados a 40 metros de altura en Benissa

La final del Mundial que juegan este domingo España y Argentina levanta pasiones. En el polígono industrial la Pedrera de Benissa, una empresa de grúas se ha venido arriba. Grúas Vila le ha dado vuelo a un coche que ha pintado de rojigualda y una gran bandera de España. Los ha colgado a 40 metros de altura. Ha utilizado un gran grúa de 90 toneladas. "¡Sabemos de alturas y de cómo llegar a la gloria!", ha proclamado esta empresa, que ha difundido su hazaña en redes sociales.

Emoción y apoyo por las alturas / Grúas Vila

El coche tuneado y la bandera se ven desde lejísimos. Va a ser un domingo en la Marina Alta de pantallas gigantes y de planes patas arriba. Los pueblos que están celebrando sus fiestas han cambiado los actos para despejar las horas de la final.