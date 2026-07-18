Gran Xàbia Jazz: actuarán la vocalista Shenel Johns, la Temple University Jazz Band y el talento multiinstrumentista australiano Adrian Cunningham

Vuelve el Xàbia Jazz. Es uno de los festivales de jazz más consolidados en la Comunitat Valenciana. Llega a su XXIV edición y vuelve a traer a figuras internacionales. La concejala de Cultura, Mavi Pérez, ha destacado que los tres conciertos son excelentes. El jazz refresca las noches caniculares de agosto en Xàbia.

El festival tiene lugar del 2 al 4 de agosto de 2026 con tres conciertos de primer nivel que mantienen la esencia de un certamen plenamente consolidado, fiel al jazz y a la diversidad de estilos que forman parte de la tradición de esta música.

La concejala de Cultura de Xàbia, Mavi Pérez / Levante-EMV

Con casi un cuarto de siglo de trayectoria, el Xàbia Jazz se ha consolidado como un referente de calidad dentro de la programación estival, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del país. El festival mantiene así una apuesta firme por el mejor jazz y por una programación que reúne cada año a solistas y grupos de reconocido prestigio internacional.

“Xàbia Jazz cumple casi un cuarto de siglo y continúa apostando por una programación de máxima calidad, con artistas y formaciones de reconocido prestigio internacional”, ha destacado la concejala de Cultura. “El festival se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano y sigue siendo fiel a su esencia: ofrecer el mejor jazz en un entorno único y con acceso libre para toda la ciudadanía”.

El programa arrancará el domingo 2 de agosto con Shenel Johns & Fred Nardin Trio. Natural de Connecticut, Shenel Johns está considerada una de las vocalistas más importantes de su generación dentro del jazz vocal. Con un estilo profundamente arraigado en la tradición, pero con una mirada hacia el futuro, la cantante ha sido comparada con figuras legendarias como Sarah Vaughan y Abbey Lincoln y ha colaborado con músicos de la talla de Wynton Marsalis, Curtis Fuller, Hank Jones, Dionne Warwick o Sheila Jordan.

Johns llegará a Xàbia acompañada por una sección rítmica de primer nivel, formada por el pianista Fred Nardin, el contrabajista Daryl Hall y el batería Leon Parker. En 2026, la vocalista presentará su nuevo trabajo discográfico, Stars, en el prestigioso Lincoln Center de Nueva York, confirmando la proyección internacional de una de las grandes voces del jazz contemporáneo.

El cartel del festival Xàbia Jazz / Levante-EMV

La segunda jornada, el lunes 3 de agosto, estará protagonizada por la Temple University Jazz Band, dirigida por el trompetista Terell Stafford y con el saxofonista Tim Warfield como invitado especial. La formación, integrada por 19 músicos, es una de las grandes big bands universitarias de Estados Unidos y realizará únicamente dos conciertos en España dentro de su gira europea, uno de ellos en el marco del Xàbia Jazz.

La banda ofrecerá un repertorio basado en composiciones y arreglos del genial Quincy Jones, en un concierto que reunirá sobre el escenario el talento de una de las mejores formaciones de su estilo junto a la experiencia y el prestigio de Stafford y Warfield.

La tradición de Nueva Orleans

El martes 4 de agosto llegará el turno del concierto de clausura, a cargo del multiinstrumentista y vocalista australiano Adrian Cunningham y su banda The Old School, bajo el nombre de Professor Cunningham and His Old School.

Cunningham, reconocido clarinetista, flautista y saxofonista, lidera una formación de carácter festivo y desenfadado que combina la excelencia musical con la diversión y que hunde sus raíces en la tradición de Nueva Orleans. Su propuesta conecta con los orígenes populares del jazz y ofrece un repertorio capaz de llegar y hacer disfrutar a todo tipo de públicos.

Los tres conciertos se celebrarán a las 22:30 horas en la Plaça de la Constitució, con entrada gratuita.