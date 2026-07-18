El verano trae cola a la Marina Alta: atrapados en las salidas de la AP-7 en Ondara y Benissa

El verano trae cola en la Marina Alta. Pero en plural: trae colas. Una cola es la del debate de la masificación turística. Otra la de los coches. Este mediodía, como ocurre sábado sí y sábado también en julio y agosto, las dos salidas comarcales de la AP-7, las de Ondara y Benissa, se han colapsado totalmente. Los coches permanecen parados en hilera en el carril derecho. La retención se las trae. La de hoy es kilométrica. Quienes se han visto atrapados en el atasco están precisando a este diario que se tienen que armar de paciencia. Están esperando más de media hora para salir del desvío. Estas dos salidas absorben el tráfico que va a Dénia, Xàbia, Moraira, Benissa y Calp, los polos (polos derretidos con este calor) turísticos. Coches a mansalva. Una barbaridad de tráfico.

Un río de coches

Sábado a mediodía es absoluta hora punta en las salidas de Ondara y Benissa. A más de un turista le toca llamar al restaurante en el que tiene la reserva para avisar de que se va a retrasar. Y piensa que ya sabe que los sábados ocurre siempre lo mismo pero que, una vez más, se ha visto metido en el atasco. Las colas son siempre en dirección Alicante. La autopista desde València es las mañanas y mediodías de los sábados un río amazónico de coches.