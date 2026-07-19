¿Qué le cuesta a Teulada y Benitatxell el agua que compran a Xàbia? 6.210 euros al día

El agua más cara es la que no se tiene. A Teulada Moraira y al Poble Nou de Benitatxell todo les parece barato si salvan lo que les pasó hace dos veranos: se quedaron sin agua potable, tuvieron que declarar no apto para consumo humano el suministro que salía del grifo y se vieron abocados a comprar garrafas y repartirlas a sus vecinos. Eso tiene un coste enorme.Y ese coste no se mide solo en dinero contante y sonante. Aquella crisis hídrica constató la falta de previsión y la equivocada política hídrica del consorcio de aguas que integran estos dos municipios y el socio privado (el concesionario), la mercantil Hidraqua.

Este verano, tras un invierno y una primavera de copiosas y beneficiosas lluvias, estos dos municipios tiran de pozo y el líquido que sale es regularcillo. Se han visto obligados a comprarle de urgencia agua a Xàbia, municipio que cuenta con una planta desaladora construida hace 25 años (Xàbia también vivió antes sus negros veranos de agua salada) y pagada por los vecinos. Costó 24 millones de euros y puede llegar a producir al día 28.000 metros cúbicos de excelente agua.

No es nuevo que Teulada Moraira y Benitatxell se agarren a la tabla de salvación de los excedentes de agua de Xàbia, un pueblo que aboga por la solidaridad hídrica y por buscar soluciones comarcales al suministro. Lo que sí ha cambiado sustancialmente es el precio al que este verano los dos sedientos municipios compran el agua.

El precio del agua

El pasado verano pagaban 2,57 euros por el metro cúbico. Ahora apoquinan 4,14 euros. Y la empresa municipal de suministro de Xàbia, Amjasa (un referente de excelencia en la gestión), le está enviando cada día desde el pasado martes 1.500 metros cúbicos. Por tanto, el agua que necesitan perentoriamente para mezclarla con la de sus pozos y lograr que tenga una calidad mínima para superar las analíticas les sale a precio de oro. Cada día pagan nada menos que 6.210 euros.

La gestión eficiente es, a la fuerza, una gestión transparente: clara como el agua.

A estos pueblos les corría prisa conectarse a Xàbia. El consejo de administración de Amjasa se reunió de urgencia y aprobó el precio y las condiciones: el «trasvase» se parará si Xàbia está apurada con el suministro (lo que no suele pasar, ya que cuenta con la desaladora y con pozos en Pedreguer) y Teulada Moraira y Benitatxell nunca podrán desconectarse unilateralmente y sin avisar antes. Las redes de suministro trabajan en verano a presiones críticas y si, de repente, los pueblos conectados deciden desengancharse puede darse una cadena de averías.

¿Y por qué les sale ahora por un pico comprar agua? Desde el consejo de administración de Amjasa han indicado a este diario que Xàbia es, por supuesto, solidaria, pero que la solidaridad hay que meditarla un poco si lo que estás haciendo es ayudando a dos pueblos a tirarse al pozo (quien dice pozo dice precipicio). Y con esto se quiere subrayar que, ahora mismo, esta crisis de suministro demuestra el éxito de un modelo, el de la desalación, y el fracaso de otro, el de abrir nuevos pozos, construir plantas desalobradoras que no dan más de sí y seguir castigando el acuífero y agravando la intrusión marina.

Además, Xàbia y los dos pueblos vecinos tenían casi hecho un acuerdo histórico que consagraba la visión comarcal del agua. Xàbia vendía agua todo el año a sus pueblos vecinos, que podían preservar así sus acuíferos y no exprimirlos y llegar a la situación actual de salinización y de suministro que pende de un hilo. El precio del agua era muy económico. Pagaban 19.000 euros al mes. Ahora, con esos 6.210 euros que tienen que apoquinar cada día, la factura supera los 190.000 euros al mes. No hay color. El acuerdo era un manantial cristalino como el agua para Teulada Moraira y Benitatxell. Pero no lo han firmado. Hay otros intereses. Viven a salto de mata. Xàbia, con el acuerdo, modernizaba la desaladora, ampliaba un bastidor y podía producir 7.000 m3 más de agua potable al día. Incluso Benissa se ha interesado en esta solución comarcal.

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Pero pasa el verano y se sale, más mal que bien, del aprieto. Y la Marina Alta vuelve a lo de siempre: cada pueblo hace la guerra por su cuenta. No hay alianzas del agua, sino emergencias y oportunidades históricas perdidas.