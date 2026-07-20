Benissa somete a exposición pública la versión inicial del Plan General Estructural e impulsa la participación ciudadana
“Es el momento de escuchar a la ciudadanía y de que se pronuncie sobre el modelo urbanístico que quiere para su pueblo”, destaca el alcalde
El municipio debe superar el modelo urbanístico obsoleto de 1982
El pleno de Benissa ha aprobado el inicio del proceso de exposición pública de la versión inicial del Plan General Estructural (PGE) del municipio, un documento clave para definir el modelo urbanístico y territorial de Benissa en los próximos años.
Este trámite, que se activará tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), abre un periodo fundamental para recoger las aportaciones de la ciudadanía. Con el objetivo de garantizar la máxima participación, el consistorio habilitará un plazo amplio de 60 días para la presentación de alegaciones, facilitando que vecinos, profesionales y colectivos puedan analizar el documento y trasladar sus propuestas, inquietudes y visión de futuro.
Desde el Ayuntamiento se destaca que este proceso va más allá del cumplimiento normativo, respondiendo a la voluntad de construir un modelo de desarrollo compartido y participado. “Es el momento de escuchar a la ciudadanía y de que se pronuncie sobre el modelo urbanístico que quiere para su pueblo”, ha señalado Arturo Poquet, alcalde de Benissa y responsable del área de Urbanismo.
Con el fin de reforzar este proceso participativo, el ayuntamiento prevé la organización de talleres y reuniones sectoriales a partir del mes de septiembre, dirigidos a diferentes ámbitos como profesionales técnicos, empresas del sector de la construcción y colectivos ecologistas, entre otros.
Superar el modelo obsoleto de 1982
El PGE se redacta conforme a las directrices de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, competente en materia de urbanismo, y plantea una actualización necesaria del planeamiento vigente, adaptándolo a las necesidades actuales y superando modelos urbanísticos ya obsoletos, como el aprobado en 1982.
El objetivo final es definir, de forma consensuada, un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y acorde a la realidad social, económica y territorial de Benissa.
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