Pillan en Dénia a tres jóvenes que transportaban una moto robada dentro de una furgoneta con la matrícula "doblada"

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a tres varones de edades comprendidas entre los 20 y 25 años como presuntos responsables de los delitos de robo o hurto de uso de vehículo a motor y falsedad documental al haber sido interceptados en una furgoneta alquilada a la que le habían puesto las placas de matrícula de otro vehículo, con una motocicleta sustraída en su interior. También se les atribuyó la sustracción de otra motocicleta, que habían ocultado en un parking de la ciudad con la presunta intención de volver a por ella posteriormente.

Sustraída y transportada en una furgoneta

Del suceso alertó un ciudadano a la Policía Nacional. Llamó a la sala CIMACC del 091, indicando que había presenciado cómo unos varones habían introducido una motocicleta en una furgoneta, aportando características del vehículo e informando sobre que estaban huyendo del lugar.

Así pues, los agentes de servicio se desplegaron por la ciudad en busca del vehículo sospechoso, el cual localizaron poco tiempo después circulando por una carretera a las afueras por lo que lo interceptaron.

En la furgoneta, viajaban tres varones. En la zona de carga, los agentes hallaron una motocicleta. Sin embargo, no coincidía con las características de la motocicleta sobre la que se recibió la alerta.

Al mismo tiempo, un ciudadano se personó en la comisaría para denunciar la sustracción de su motocicleta. El robo había ocurrido esa misma noche.

Placas “dobladas”

En cuanto a la furgoneta utilizada, había sido alquilada previamente por uno de los arrestados, descubriendo los Policías que le habían “doblado” las placas de matrícula, llevando atornilladas encima de la placa original las de otro vehículo.

Seguidamente, como quiera que no coincidía el lugar de sustracción de la motocicleta encontrada en la furgoneta, con la de la llamada inicial a la Policía, los agentes continuaron dando batidas por la ciudad con el fin de localizarla, siendo finalmente encontrada en una zona escondida de un parking.

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De este modo, la actuación policial, permitió la recuperación de las dos motocicletas. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.