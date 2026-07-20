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Susto en la AP-7: un coche se prende fuego en el tramo de El Verger

El conductor ha podido parar el vehículo en la cuneta y salir a toda prisa

Los bomberos han sofocado las llamas cuando ya habían prendido en la vegetación de la cuneta

Imagen de la AP-7 tomada desde la cima de Segària

Imagen de la AP-7 tomada desde la cima de Segària / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Verger

Otro susto con el fuego. Un coche que circulaba por la AP-7 en dirección a València se ha prendido fuego y ha quedado totalmente calcinado. Las llamas han llegado a saltar a la vegetación de la cuneta. Los bomberos del Consorcio de Alicante han sofocado el incendio y han evitado que se propagara. Han acudido tres dotaciones del parque de Dénia.

El conductor se ha dado cuenta de que el coche empezaba a arder y ha podido pararlo en la cuneta. Se hallaba en ese momento en el tramo de la autopista que atraviesa el término municipal de El Verger y que pasa junto a la montaña de Segària (km 602 de la AP-7). El conductor ha bajado del coche a toda prisa. Ha resultado ileso. El fuego ha comenzado en los bajos del coche.

Los bomberos han recibido el aviso a las 11.27 horas. Han llegado rápidamente y han evitado que el incendio se propagara. Han vuelto al parque de Dénia a las 12.50 horas.

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