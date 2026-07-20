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UNED Dénia acoge la conferencia final del proyecto europeo Erasmus+ "Beyond bias is gener harmony"

El centro asociado culmina 18 meses de cooperación educativa y social con centros de Serbia, Lituania, Rumanía y Eslovenia, y la Marina Alta y refuerza su proyección europea

Imagen del encuentro en Dénia el pasado mes de enero de las delegaciones del proyecto europeo

Imagen del encuentro en Dénia el pasado mes de enero de las delegaciones del proyecto europeo / José Iglesias

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Teresa Andreu

Dénia

Este martes 21 de julio, UNED Dénia acogerá en su sede universitaria la Conferencia Final del proyecto europeo Erasmus+ "Beyond Bias is Gender Harmony", una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y liderada por el centro asociado de Dénia. El acto pone punto final a 18 meses de trabajo conjunto con cuatro centros educativos europeos: Secondary School Sveti Trifun (Serbia), Varėna "Ryto" Progymnasium (Lituania), Liceul Tehnologic Clisura Dunării (Rumanía) y Šolski Center Rogaška Slatina (Eslovenia), además de los institutos de Educación Secundaria de Dénia y La Marina Alta y Baixa que han colaborado en este proyecto.

Origen y objetivos del proyecto

Iniciado a principios de 2025, el proyecto ha tenido como finalidad promover la igualdad de género en el ámbito educativo mediante el desarrollo de herramientas innovadoras orientadas a que el alumnado de los centros participantes identifique, analice y cuestione los estereotipos de género presentes en su vida cotidiana. Para ello UNED Dénia facilita y da a conocer a los países socios su “buena práctica” con las dinámicas de “Respeta las señales”. Una campaña premiada por la UNED en el año 2018.

Contenido de la conferencia final

La conferencia final servirá como espacio de encuentro entre las entidades participantes para presentar los principales resultados y logros alcanzados a lo largo del proyecto, compartir experiencias, metodologías y buenas prácticas desarrolladas en los distintos países, y dar a conocer las iniciativas impulsadas por el propio alumnado. El programa incluirá, además, la presentación de la campaña estudiantil ganadora del proyecto, elaborada por el centro educativo Secondary School Sveti Trifun (Serbia).

El acto de inauguración y clausura contará con la presencia del vicerrector de la UNED, Juan Manuel Lacruz López, la directora de UNED Dénia, Raquel Martí, el alcalde de Dénia, Rafa Carrió, y representantes políticos e institucionales de ámbito local y europeo, que acompañarán a las entidades participantes en el cierre oficial de este proyecto internacional.

UNED Dénia refuerza su papel en la cooperación educativa europea

Con esta cita, UNED Dénia consolida su papel como mentora clave en la cooperación educativa europea, un compromiso que se ve reforzado por la organización, desde el propio centro de Dénia y "El Observatorio de Igualdad", un espacio de acción internacional orientada a mejorar e integrar la perspectiva de género en las prácticas educativas y promover entornos de aprendizaje inclusivos.

En esta iniciativa, UNED Dénia y el Observatorio de Igualdad asumen un papel central en la organización y facilitación de la formación, impulsando una dinámica de trabajo que no solo capacita al profesorado participante, sino que persigue generar un efecto multiplicador en cada institución de origen: el profesorado formado aplicará los aprendizajes adquiridos en sus aulas y los transferirá a sus respectivos equipos docentes, promoviendo así mejoras sostenibles en el conjunto del centro educativo.

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Todas estas actividades tendrán lugar en Dénia el próximo martes, 21 de julio, en el aula 11 de la sede universitaria de la UNED Dénia.

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