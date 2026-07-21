Agreden a un joven en pleno centro de Calp: le abrieron la puerta del coche y le dieron varios puñetazos en la cara
El chico ha sufrido graves heridas en el rostro, ha perdido dos dientes y le han dado puntos de sutura en el pómulo
Los agresores están detenidos
Los vecinos de Calp están sobrecogidos por lo que ocurrió este lunes por la tarde en la céntrica avenida Gabriel Miró. Unos jóvenes bajaron de un coche y fueron directos al vehículo que estaba parado delante. Abrieron de golpe la puerta del conductor y agredieron brutalmente al chico de unos 20 años que iba al volante. Los atacantes le propinaron varios puñetazos en la cara. La víctima no pudo defenderse ni cubrirse el rostro. Quedó conmocionado y aturdido. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Dénia. Ha sufrido importantes heridas y hematomas en la cara.
El chico, que es vecino de Calp, ha perdido dos dientes y presenta un corte en el pómulo (le han dado puntos de sutura). También tenía lesiones en los labios y en un ojo.
Los agresores, arrestados
No ha trascendido lo que pudo desencadenar la agresión y si fue por una simple disputa de tráfico. Lo que sí se sabe es que la reacción de los atacantes fue totalmente desmesurada. Las fuentes municipales consultadas han asegurado que los agresores están detenidos y podrían ir a juicio esta misma mañana.
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