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Calp, más accesible: terminan las obras de adecuación de las aceras de la calle Castelló

Se han saneado las raíces de los árboles urbanos que levantan el pavimento de las aceras

Las renovadas aceras

Las renovadas aceras / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Calp

Las obras de adecuación de las aceras de la calle Castelló de la Plana de Calp han llegado a su fin. El proyecto mejora el tránsito peatonal de esta calle y sus intersecciones con las calles Benitatxell, Alfaç del Pi, Gibraltar y Paseo Marítimo.

En concreto, se ha creado un itinerario libre de obstáculos de al menos 1,50 m aplicando la normativa de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y el Plan estratégico de turismo accesible además de renovar el pavimento de las aceras. En la urbanización de estas calles se dejó, como criterio generalizado, un escalón de unos 3 cm en todos los pasos peatonales y no se instaló el pavimento direccional para invidentes, características que actualmente no cumplen con las exigencias de la normativa vigente en cuanto a accesibilidad en espacios públicos urbanizados. Todas estas deficiencias han quedado subsanadas con la actuación llevada a cabo.

La visita a las renovadas aceras

La visita a las renovadas aceras / Levante-EMV

La mercantil Vías y Obras Aitana ha llevado a cabo estos trabajos por un importe de 231.399,99 euros, una actuación que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next GenerationEU.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, y el concejal de Calidad Urbana, Álex Coca, acompañados por el representante de la empresa, han visitado las obras para comprobar el resultado de las actuaciones realizadas.

Raíces que levantan las aceras

Las obras se han desarrollado en diferentes fases: En el tramo 1, entre calle Benitaxell y Alfàs del Pi, y en el tramo 2, entre calle Alfàs del Pi y Gibraltar, se han ampliado las aceras y alcorques. Se trata de una calle donde hay plantados plataneros de sombra cuyas raíces habían levantado y fracturado el pavimento, por lo que el estado de conservación del pavimento de las aceras era deficiente. En este tramo se ha optado por ampliar las aceras y los alcorques y renovar el pavimento. Además se ha actuado en el rebaje de los bordillos de las aceras en los pasos peatonales.

Los escombros se han utilizado para nivelar un aparcamiento municipal

Los escombros se han utilizado para nivelar un aparcamiento municipal / Levante-EMV

En el tramo 3, entre la calle Gibraltar y la escalinata de bajada al paseo marítimo, se ha conservado el pavimento por encontrarse en buen estado de conservación y se ha actuado sólo en los bordillos, recolocándolos en la posición original, para ello previamente se ha saneado la zona de las raíces de las palmeras.

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Por otro lado, los escombros generados por la obra, tras ser triturados, se han aprovechado para nivelar y acondicionar el aparcamiento municipal de tierra de las salinas y eliminar baches.

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