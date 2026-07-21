Calp avanza en bicicleta: logra el reconocimiento "Más bici 2026" que otorga la Vuelta a España

Calp ha sido distinguido con el sello "Más Bici 2026", un reconocimiento otorgado por La Vuelta, entidad organizadora de la ronda española que evalúa y premia el compromiso real de los municipios con el uso diario de la bicicleta. Calp se cuela así en una lista de 18 nuevos municipios que, junto a los cinco que ya recibieron el galardón en 2025, conforman una red de 23 localidades que abanderan la movilidad activa en España.

El sello "Más Bici", impulsado en el marco del programa de compromiso social 'La Vuelta es Más', es una distinción con un riguroso proceso de evaluación en cinco áreas clave: gobernanza, infraestructuras, servicios y educación, deporte y turismo. Un jurado compuesto por expertos de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici) y la consultora internacional Copenhagenize ha analizado las candidaturas para identificar buenas prácticas y, sobre todo, detectar oportunidades de mejora, fomentando un aprendizaje compartido entre los territorios.

El informe evaluador señala que “Calp demuestra un claro potencial hacia la movilidad activa gracias a la transversalidad de su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y su consolidada estrategia de Destino Turístico Inteligente (DTI). Aunque su morfología urbana puede condicionar el despliegue de infraestructura, la alta especialización en el ciclismo deportivo internacional sitúa al municipio en una posición privilegiada. El desafío clave es equilibrar el éxito del turismo de élite con el uso cotidiano de la bicicleta”.

El sello «Más Bici» ha sido desarrollado junto con expertos en movilidad ciclista con un enfoque constructivo y positivo. Su objetivo es reconocer el esfuerzo y el compromiso de las administraciones locales en favor de la movilidad en bicicleta.

Los 18 municipios que logran el sello "Más bici"

La lista de los 18 nuevos municipios galardonados refleja la diversidad geográfica y demográfica de España, un espejo de la propia Vuelta. Junto a Calp, han recibido el sello Benasque (Huesca); Benidorm, Castalla, Cartagena, Orihuela, Torrevieja y Villena (Alicante); Capileira (Granada); Ares del Maestrat, Castellón de la Plana y Lucena del Cid (Castellón); Guijuelo(Salamanca);A Coruña, Somiedo (Asturias); Valdeolmos-Alalpardo (Madrid); Villadiego (Burgos) y Vitoria-Gasteiz (Álava).