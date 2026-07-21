Evolucionan favorablemente las labores de extinción de un incendio declarado en la Serra de Migdia, en la Vall de Laguar
Bomberos y medios aéreos luchan contra las llamas y han evitado que avancen
La montaña está registrando un bochorno inusual y Benimaurell, el pueblo más alto de la Vall de Laguar, marcó con 34 grados la pasada noche la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana
Los bomberos y los medios aéreos luchan contra un incendio que se ha declarado sobre las 18.30 horas en la Serra de Migdia, en la Vall de Laguar, una zona de montaña donde en las últimas horas se está viviendo un bochorno inusual. De hecho, Benimaurell, que es el pueblo más alto de la Vall de Laguar, ha marcado esta pasada noche con 34 años la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana.
Ese calor tan insólito en la montaña, lugar que suele ser un refugio climático en estos días de canícula, agrava el riesgo de incendio. Las labores de extinción del de la Serra de Migdia evolucionan favorablemente. El despliegue ha sido inmediato.
Trabajan en la zona dos medios aéreos, un suboficial, un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Dénia (Consorcio Provicial de Bomberos), quienes han acudido con un vehículo de mando y jefatura y una bomba forestal pesada, así como tres unidades de bomberos forestales.
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