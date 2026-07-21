Pánico a los rayos: establecen retenes nocturnos de bomberos en la Vall d'Ebo, la Vall de Laguar y la Vall de Gallinera para atajar posibles incendios

Los rayos dormidos tienen muy mal despertar. Además, en las montañas de la Marina Alta ya se sabe cómo las juegan las tormentas eléctricas. Un rayo caído en la Vall d'Ebo desató aquel pavoroso incendio que en 2022 arrasó más de 12.000 hectáreas de la Marina Alta y el Comtat. Esta tarde de bochorno y cielos grises y negros ha sido de tormenta seca en el interior de Alicante. De ahí que el Consorcio Provincial de Bomberos haya decidido establecer dos retenes nocturnos para atajar cuanto antes posibles incendios provocados por rayos dormidos que despiertan de golpe. Se vigilará toda la noche, entre las 21 horas y las 8 de la mañana.

Los retenes de vigilancia

El retén del parque de la Montaña (Cocentaina/Alcoi) se apostará en la zona norte, desde la Serra de Mariola a Lorxa. Mientras, el retén de la Marina Alta estará al pie del cañón en la Vall d'Ebo, la Vall de Laguar y las montañas prelitorales y litorales de la comarca.

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Al dispositivo se unen la Unidad de Bomberos Forestales (UBF) de Benissa, que se hará cargo de la Vall de Gallinera, y la UBF de Tibi, que estará pendiente de la cara sur de la Serra de Mariola, de Biar y de Benifallim.