El Poble Nou de Benitatxell refuerza sus fiestas con dos Puntos Violeta para promover unas celebraciones respetuosas
Los dispositivos estarán operativos las noches del 24 de julio y el 1 de agosto, jornadas que corresponden al día de San Jaime, en el que habrá desfile de carrozas y la gran discomóvil Falkata on Tour, y al día de las Quintadas, cuando se espera una gran afluencia de gente para la orquesta La Flama y el DJ Javi Boss
El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell habilitará dos Puntos Violeta durante las fiestas patronales en honor a Santa Maria Magdalena con el objetivo de fomentar unas celebraciones libres de violencias machistas.
Los dispositivos estarán operativos las noches del 24 de julio y el 1 de agosto. Estas jornadas corresponden al día de San Jaime, en el que habrá desfile de carrozas y la gran discomóvil Falkata on Tour, y al día de las Quintadas, cuando se espera una gran afluencia de gente para la orquesta La Flama y el DJ Javi Boss.
Los Puntos Violeta son espacios de información, sensibilización y atención dirigidos a prevenir las violencias machistas en contextos de ocio, así como a ofrecer orientación y acompañamiento ante cualquier situación de riesgo o agresión. Además de la atención directa, estos espacios desarrollan una importante tarea de concienciación entre la ciudadanía, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento.
Esta iniciativa ha sido beneficiada con 2.420 euros por la convocatoria de subvenciones para la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género de la Diputación de Alicante.
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