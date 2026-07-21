El Poble Nou de Benitatxell refuerza sus fiestas con dos Puntos Violeta para promover unas celebraciones respetuosas

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell habilitará dos Puntos Violeta durante las fiestas patronales en honor a Santa Maria Magdalena con el objetivo de fomentar unas celebraciones libres de violencias machistas.

Los dispositivos estarán operativos las noches del 24 de julio y el 1 de agosto. Estas jornadas corresponden al día de San Jaime, en el que habrá desfile de carrozas y la gran discomóvil Falkata on Tour, y al día de las Quintadas, cuando se espera una gran afluencia de gente para la orquesta La Flama y el DJ Javi Boss.

Los Puntos Violeta son espacios de información, sensibilización y atención dirigidos a prevenir las violencias machistas en contextos de ocio, así como a ofrecer orientación y acompañamiento ante cualquier situación de riesgo o agresión. Además de la atención directa, estos espacios desarrollan una importante tarea de concienciación entre la ciudadanía, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa ha sido beneficiada con 2.420 euros por la convocatoria de subvenciones para la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género de la Diputación de Alicante.