El Poble Nou de Benitatxell vibrarà amb el concert de Ginestà en el seu primer 'Dia de les Penyes'
L'Ajuntament aposta fort per a la nit del dijous 23 de juliol, dia de Sant Roc, amb l'actuació de la banda catalana
Les festes patronals en honor a Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell viuran enguany una jornada inèdita i d'allò més potent. El pròxim dijous 23 de juliol, dia de Sant Roc, el municipi celebrarà per primera vegada en la seua història el 'Dia de les Penyes', una aposta de la Regidoria de Festes per potenciar la germanor i el teixit de penyes local. I per a coronar esta data tan assenyalada, el plat fort de la nit serà el concert de Ginestà, una de les formacions més consolidades i exitoses de l'actual panorama musical de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
El concert tindrà lloc a les 00:00 hores al pàrquing de l’Avinguda de València amb entrada gratuïta. Els germans Júlia i Pau Serrasolsas, nascuts al barri barceloní de Sant Andreu de Palomar, arriben al Poble Nou de Benitatxell en un moment dolç de la seua carrera. Després de revolucionar l'escena amb èxits com “Estimar-te com la terra”, “Kilòmetre 3” o la popular “l’Eva i la Jana”, i de consolidar-se amb l'aclamat àlbum “VIDAMEVA”, la banda es troba ara mateix presentant el seu nou EP, “Només viure”. Es tracta del seu treball més fresc, alegre i optimista, un repertori ideal per a una nit de festa.
A l'escenari, els germans estaran acompanyats per la seua banda habitual: Andrea Puig, Gerard Sala i el productor Cesc Valverde (Xicu). La nit no acabarà ací, ja que immediatament després de l'actuació de Ginestà, la festa continuarà de la mà de la coneguda DJ Nonai Sound, que mantindrà el ritme de la nit fins a la matinada.
La primera edició del dia dedicat a les penyes
Més enllà del gran concert nocturn, el dijous 23 de juliol estarà ple d'activitats des de primera hora del matí per a celebrar aquesta primera edició dedicada a les penyes. La jornada arrancarà a les 08:00 hores amb la despertà dels festers i festeres, seguida a les 11:00 hores per la recollida de les festeres amb l'animació de la xaranga. Després de la solemne missa en honor a Sant Roc de les 12:00 hores, la festa es traslladarà al carrer amb els festers i les penyes com a preàmbul del moment més esperat de la germanor veïnal: el dinar de penyes de les 14:00 hores als carrers La Pau i Major. En aquest espai se celebrarà el concurs de fideuà i allioli d'elaboració pròpia amb premis de 100 i 60 euros.
La programació d'aquest dia tan especial es reprendrà de vesprada amb propostes ben lúdiques i divertides per a tots els públics. A les 16:45 hores serà el torn de la carrera d'autos bojos al carrer Major, una cita que repartirà premis de 120 i 60 euros a la imaginació i la velocitat. Tot seguit, a les 17:30 hores, el carrer la Pau acollirà l'actuació musical de La Mocha, que vindrà acompanyada de les Olimpíades del Jagger organitzades per la Penya 'Ja Vorem', una combinació perfecta de música i rialles que servirà per a calfar motors de cara a la gran vetlada musical de la nit.
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