Benissa lanza la campaña “Visc a Benissa i clar que m’empadrone” para fomentar el empadronamiento y la actualización de datos

El Ayuntamiento de Benissa, a través de la Concejalía de Padrón Municipal, ha puesto en marcha la campaña “Visc a Benissa i clar que m’empadrone”, una iniciativa dirigida a fomentar el empadronamiento y la actualización de datos en el municipio.

Como parte de esta campaña, se han editado trípticos informativos en seis idiomas —valenciano, castellano, inglés, alemán, francés y holandés— con el objetivo de facilitar el acceso a la información a toda la población, especialmente a los residentes internacionales que viven en el término municipal.

La campaña informa sobre quién debe empadronarse o actualizar sus datos: aquellas personas que se trasladan a vivir a Benissa, quienes cambian de domicilio dentro del municipio, o quienes modifican sus datos personales. También incluye información sobre las bajas por traslado al extranjero.

El cartel de la campaña de empadronamiento / Levante-EMV

Asimismo, se detalla la normativa específica para ciudadanos extranjeros. Las personas no comunitarias sin autorización de residencia permanente deberán renovar su inscripción cada dos años, mientras que los ciudadanos comunitarios con residencia permanente deberán confirmar cada cinco años.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia municipal para mejorar la calidad de los servicios públicos, ya que contar con un padrón actualizado permite dimensionar adecuadamente recursos clave como la sanidad, la educación, el transporte o los servicios sociales.

Trámite sencillo y rápido

La concejala de Padrón Municipal, Celia Ausias, recuerda que “estar empadronado no solo es un trámite sencillo y rápido, sino también un derecho y una responsabilidad que contribuye al desarrollo y bienestar de todo el municipio”. En la misma línea, Arturo Poquet, alcalde de Benissa, ha destacado que “gracias al Padrón podemos saber cuántas personas viven en Benissa y ello es clave para planificar mejor todos los servicios públicos”.

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Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficina del Padrón Municipal (av. País Valencià 164), llamar al teléfono 965 73 00 58 (ext. 259) o al móvil 674 20 44 40 o escribir al correo padronhabitantes@ajbenissa.es.