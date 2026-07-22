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Bloquean con una barrera anticontaminación el vertido de aceite del pesquero hundido en el puerto de Xàbia

Los trabajadores de limpieza han realizado un barrido desde la bocana con elementos absorbentes para contener la contaminación en el puerto

El conflictivo "okupa" que vivía en el barco que se ha ido a pique se ha montado una cabaña en el muelle pesquero

El pesquero hundido está rodeado de láminas flotantes que absorben el vertido de aceite

El pesquero hundido está rodeado de láminas flotantes que absorben el vertido de aceite / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Esos reflejos del color del arcoíris no anunciaban nada bueno. Hace ahora una semana se fue a pique un pesquero atracado en el puerto de Xàbia. Llevaba unos 5 años abandonado. Tenía una vía de agua y los trabajadores de Puertos realizaban achiques constantes. Se veía venir. El barco, llamado "El Terrible", un nombre nada halagüeño, se hundió y, en principio, no se temió que pudiera causar contaminación. No tenía combustible. Se indicó en ese momento que solo contenía en la sentina aceite muy residual, poca cosa. Pero, al final, el vertido de aceite sí ha obligado a activar el protocolo anticontaminación. Fue un error menospreciar el riesgo. El aceite empezó a extenederse por toda la dársena.

El barco, rodeado de la barrera anticontaminación

El barco, rodeado de la barrera anticontaminación / A. P. F.

Los trabajadores de Tetma han llevado a cabo las tareas para contener el vertido. Con una barrera absorbente e hidrofóbica (repele el agua y sí "chupa" el aceite) han barrido todo el puerto desde la bocana hasta el pesquero hundido. Han limpiado la contaminación. También han rodeado con barreras el pesquero. Han arrojado, además, alrededor del barco láminas absorbentes.

La cabaña que se ha hecho en el muelle el conflictivo &quot;okupa&quot;

La cabaña que se ha hecho en el muelle el conflictivo "okupa" / A. P. F.

El pesquero está igual que hace una semana. Los naufragios en Xàbia son antológicos. Y van para largo. El Bau bau, el velero que encalló en el Primer Muntanyar, cumplirá este viernes un año embarrancado en la duna fósil del litoral xabienc. El Terrible también permanecerá hundido en el puerto hasta no se sabe cuando. Lo importante es que se ha logrado bloquear la contaminación. El agua que rodea el barco sí tiene esas irisdiscencias del aceite. Las barreras mantienen aislada la fuga. El resto de la lámina de agua está limpia, libre de vertidos.

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Las láminas absorbentes que rodean el pesquero absorben el vertido de aceite

Las láminas absorbentes que rodean el pesquero absorben el vertido de aceite / A. P. F.

El conflictivo "okupa"

"El Terrible" estaba abandonado. Un conflictivo "okupa" lo había convertido en su precaria morada. Lo mismo le da que ahora el pesquero esté hundido. Se ha construido una cabaña en el muelle y allí vive. Ha protagonizado sonados incidentes. Es de armas tomar. Hace ahora un año la emprendió a "adoquinazos" en la plaza Adolfo Suárez, en el núcleo del Puerto. Los pescadores están hasta el gorro de este "okupa" que, cada dos por tres, la lía y obliga a que interventan la Guardia Civil y la Policía Local.

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