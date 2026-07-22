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Ganó España y pasó la marabunta: Dénia repara en tiempo récord el estrago de la fiesta

Las más de 50 papeleras repartidas en el campo Diego Mena, epicentro de la celebración, no evitaron que el césped quedara repleto de basura

El concejal de Deportes llama a la reflexión: "El deporte promueve la convivencia, el respeto, la tolerancia y la resiliencia, y con estas imágenes está claro que queda muchísimo por hacer como sociedad"

El estrago de la fiesta en el campo Diego Mena

El estrago de la fiesta en el campo Diego Mena / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Hay que saber ganar. Y hay que saber celebrarlo. La fiesta a bocinazo (los de los coches) "limpio" no tiene nada de melodía de la victoria. Ganó España y pasó la marabunta. En el campo de fútbol municipal Diego Mena de Dénia, epicentro de la celebración (allí se retransmitió en una pantalla grande el partido), quedó un panorama más propio de un "botellón" que de una fiesta deportiva. La basura esparcida y los desperfectos (daños en los banquillos) chirrían con el "fair play" (juego limpio) que siempre debe reinar en una instalación deportiva.

Basura esparcida en el césped del Diego Mena

Basura esparcida en el césped del Diego Mena / Levante-EMV

Los trabajadores de la concejalía de Deportes han reparado en tiempo récord el estrago. Lo ha destacado el concejal de Deportes, Valen Alcalà, quien ha difundido las fotos del campo tapizado de residuos y ha llamado a la reflexión. "Con todo el respeto del mundo: eso no es deporte", ha advertido el edil, que ha recordado que se colocaron más de 50 papeleras para evitar, precisamente, que la multitud acabara tirando en el tapete del Diego Mena los desperdicios. "El deporte promueve la convivencia, el respeto, la tolerancia y la resiliencia, y con estas imágenes está claro que queda mucho por hacer como sociedad".

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Desperfectos en uno de los banquillos

Desperfectos en uno de los banquillos / Levante-EMV

El concejal también ha difundido la imagen del después, del campo ya limpio y en perfecto estado. Ha agradecido la labor de la Policía Local, de Protección Civil y de los trabajadores de la concejalía de Deportes.

El campo en perfecto estado tras retirarse la basura y repararse el estrago

El campo en perfecto estado tras retirarse la basura y repararse el estrago / Levante-EMV

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