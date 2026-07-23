Benissa refuerza la vigilancia con drones contra los vertidos ilegales, prevenir incendios y mejorar la seguridad

Cuando la noche cae en Benissa, cuando las temperaturas elevadas aumentan el riesgo de incendio forestal o cuando miles de personas disfrutan de un acontecimiento público, la Policía Local de Benissa cuenta con un nuevo aliado que permite ampliar su capacidad de vigilancia: los drones.

Estos dispositivos, adquiridos por la concejalía de Seguridad Ciudadana en febrero de 2025, se han convertido en una herramienta más dentro del trabajo diario de los agentes, ofreciendo una visión privilegiada del territorio y permitiendo anticiparse a posibles situaciones de riesgo. Desde la costa hasta las zonas forestales, pasando por controles policiales de tráfico o en puntos calientes de vertidos ilegales y grandes eventos, la tecnología aérea complementa la labor que realizan los efectivos sobre el terreno.

Control policial reforzado con la vigilancia del dron / Levante-EMV

Durante este verano, los drones están teniendo un papel destacado en la vigilancia preventiva del litoral benissero. Zonas como la Playa de la Fustera cuentan con dispositivos de control periódicos que permiten supervisar espacios con gran afluencia de personas y reforzar la seguridad en una época del año en la que aumenta la presencia de visitantes.

La prevención de incendios forestales es otro de los ámbitos en los que esta tecnología aporta un valor añadido. Durante los episodios de calor extremo y los días con riesgo elevado de incendio, la Policía Local realiza vuelos de vigilancia en zonas forestales, con el objetivo de detectar posibles cortinas de humo y actuar con mayor rapidez ante cualquier emergencia.

Los drones también se han convertido en una herramienta de apoyo en la lucha contra los vertidos ilegales, una problemática que afecta a distintos puntos del término municipal. Gracias a la visión aérea, los agentes ya han interpuesto varias denuncias por este tipo de actos incívicos que suponen un gran coste económico a las arcas municipales.

Incendio detectado nada más iniciarse en una partida rural de Benissa / Levante-EMV

Pero las posibilidades de los drones van mucho más allá de la vigilancia ambiental. También forman parte de los dispositivos de seguridad ciudadana que desarrolla la Policía Local, especialmente en actuaciones preventivas frente a robos o controles policiales. Desde el aire, los agentes están detectando rápidamente comportamientos anómalos, como vehículos que han intentado evitar un control o realizan maniobras sospechosas antes de acceder a una zona vigilada.

Apoyo desde el aire en las pruebas deportivas

La tecnología aérea también acompaña a Benissa en sus eventos. En pruebas deportivas como Entrecales, realizada el pasado mes de junio, los drones permitieron mejorar la supervisión de los recorridos y apoyar la coordinación de los servicios implicados, contribuyendo a que participantes y público pudieran disfrutar de la actividad con mayores garantías de seguridad.

Además, estos equipos incorporan cámara térmica, una herramienta especialmente útil en vigilancias nocturnas, ya que permite detectar fuentes de calor y obtener información incluso en condiciones de baja visibilidad. Con el uso de esta tecnología, los agentes de Benissa han colaborado recientemente en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en la vigilancia para evitar robos en viviendas.

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Con un extenso término municipal (el más grande de la Marina Alta), más de cuatro kilómetros de costa y amplias zonas naturales, Benissa cuenta así con una herramienta que permite a la Policía Local llegar más lejos y reforzar su compromiso con la seguridad de vecinos, visitantes y el entorno.