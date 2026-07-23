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La discoteca del Montgó vuelve a abrir pese a estar cerrado el parque natural por riesgo extremo de incendios

La Policía Local y la Guardia Civil han evitado que los clientes invadieran caminos clausurados y que bajaran caminando en grupo por la estrecha y virada carretera de les Planes

Una patrulla policial y jóvenes que seguían fuera de la discoteca

Una patrulla policial y jóvenes que seguían fuera de la discoteca / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Otro despertar de anomalía en el Montgó. El parque natural está cerrado por el riesgo extremo de incendios forestales. Los caminos y las sendas están precintados.Por la carretera de les Planes, que conecta Xàbia y Dénia, sí se puede circular. El desvío a la carretera que lleva al mirador y al faro del cabo de Sant Antoni también está vallado. Sí pueden acceder, claro, los vecinos de la Plana, una partida rural que está dentro del parque natural. Y tampoco se puede impedir que la discoteca Hacienda, situada en pleno parque natural y con licencia desde 1966, abra. Y, de hecho, esta pasada noche y madrugada ha habido allí otra vez fiesta. Sus clientes no deberían abandonar el recinto nada más que para coger el coche, que deben aparcar en el parking de la discoteca, o para subirse al taxi. Pero esta mañana, al cerrar Hacienda, los jóvenes, de nuevo, han salido a la carretera del cabo de Sant Antoni como si se descorchara una botella de champán. Han salido en tropel. Ocurrió la pasada semana. Los vecinos se echaron las manos a la cabeza: ellos no podían ni pasear por los caminos y, en cambio, la multitud de la discoteca campaba a sus anchas.

Una patrulla de la Policía Local, esta mañana, en el acceso a la discoteca

Una patrulla de la Policía Local, esta mañana, en el acceso a la discoteca / A. P. F.

Esta mañana ha sido distinto. La Policía Local y la Guardia Civil han controlado que los clientes de Hacienda no invadieran los caminos cerrados por la alerta de incendios. Han subido numerosos taxis a recoger a los jóvenes. Los agentes también han evitado otra situación de peligro. Han disuadido a las cuadrillas de jóvenes de bajar caminando por la carretera de les Planes. Se exponen a un atropello y pueden causar un accidente. Es una carretera estrecha y con muchas curvas. Los jóvenes suelen bajar despreocupadamente. Obligan a los conductores a ir con mil ojos.

La Guardia Civil ha controlado que los jóvenes no bajaran caminando por la carretera de les Planes

La Guardia Civil ha controlado que los jóvenes no bajaran caminando por la carretera de les Planes / A. P. F.

Los agentes han enviado a los jóvenes que querían volver a Xàbia a pie a la ruta más segura del vial de la Cuesta de San Antonio. Se han dado una caminata de aúpa.

A primera hora, al amanecer, también ha acudido la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). Los sanitarios han atendido a un joven que estaba indispuesto.

Contradicción en el Montgó

La muchedumbre de Hacienda se ha disuelto esta mañana sin generar mucho lío. A los vecinos, no obstante, les sigue espantando ver a estos jóvenes fumar en la cuneta de la carretera. Siguen advirtiendo de la contradicción de que el parque natural esté cerrado (están clausurados sus sendas y caminos forestales) y sometido a restricciones por la ola de calor y el riesgo extremo de incendios forestales y, sin embargo, la discoteca vaya por libre y pueda abrir sin limitaciones. El ayuntamiento le ha exigido, eso sí, que lleve a cabo un plan de autoprotección y tome medidas estrictas para prevenir incendios forestales.

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Que funcione una discoteca en pleno parque del Montgó es una anomalía. Pero Hacienda tiene licencia en vigor desde 1966. La declaración del Montgó como parque natural llegó bastante después, en 1987. Es una actividad extraña en un parque natural. Pero el Montgó es un parque periurbano y se enfrenta a problemas muy singulares. Y singular y estridente es que en plena ola de calor y con riesgo extremo de incendios una discoteca dé mecha a la fiesta en una montaña que ya ha sufrido terribles incendios (el de 2014 obligó a desalojar a más de mil vecinos en Xàbia y Dénia y devastó 444 hectáreas).

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