Detenidos por robar en los coches aparcados en el centro comercial de Ondara y luego utilizar las tarjetas sustraídas
La Guardia Civil los interceptó en un control y, tras sospechar de ellos, comprobó que tenían antecedentes por delitos similares
La Guardia Civil ha detenido en Ondara a dos hombres de 45 y 48 años como presuntos autores de varios delitos de hurto en el interior de vehículos y estafa bancaria. La actuación se enmarca en un dispositivo preventivo activado ante el incremento de este tipo de hechos en un centro comercial de la localidad.
Los agentes de la Guardia Civil de El Verger iniciaron un dispositivo tras detectar un aumento de hurtos en el interior de vehículos estacionados en un centro comercial. Este operativo se centró en reforzar la vigilancia mediante controles y seguimiento de personas y vehículos sospechosos, así como el análisis de las cámaras de seguridad.
En este dispositivo, detectaron un vehículo ocupado por tres varones que levantaron sospechas. Procedieron a su identificación. Constataron que los ocupantes contaban con antecedentes relacionados con este tipo de delitos.
Seis delitos de hurto y estafa bancaria
Las investigaciones permitieron vincular a dos de ellos con varios hurtos cometidos en vehículos en distintas localidades de la provincia, así como el uso fraudulento de las tarjetas sustraídas en esos hurtos. Finalmente, se procedió a la detención de dos de los tres ocupantes, como presuntos autores de seis delitos de hurto y estafa bancaria.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia.
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