El abrazo de Xàbia a Gerson, el vecino que murió para salvar vidas en un incendio: "Tu bondad siempre estará en nuestra memoria"

Tenía 42 años. Dio su vida para salvar la de sus vecinos en el terrible incendio en Jávea Park, una urbanización del núcleo urbano del Arenal de Xàbia. Pero ha hecho más. Ha unido estrechamente a Xàbia con Colombia. Ayer, en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Vila de Xàbia a título póstumo a Gerson Andrés Rincón Murillo (la recogieron su viuda, Paula, y su hija, Pamela Andrea), sus familiares y amigos de Colombia, de Palmira, en el Valle del Cauca, también compartieron la emoción y el orgullo. Siguieron en directo el homenaje. La solidaridad no tiene fronteras. Gerson era colombiano y también xabienc. Y, por encima de todo, era altruista y generoso. Cuando él y sus hijos ya estaban a salvo, volvió a entrar en la finca en llamas para ir de puerta en puerta avisando a sus vecinos.

"Su acción permitió salvar muchas vidas, pero él perdió la suya. Fue un acto de inmensa generosidad y de profundo amor por los demás", destacaron ayer los policías locales Antonio Soler y Elena Torres, los primeros que llegaron el pasado 12 de febrero al trágico incendio.

La alcaldesa y el concejal de Seguridad de Xàbia, junto a Paula, Pamela Andrea y otros familiares de Gerson / A. P. F.

Paula y Pamela Andrea recogieron, emocionadas, la medalla de oro. Antes se proyectó un vídeo realizado por la familia en la que se recuerda a Gerson. Es una sucesión de fotos felices y familiares. Gerson sonríe en todas esas imágenes. "Tu sonrisa, tus consejos y las conversaciones que tuve contigo me acompañarán siempre", afirmó su hija. "Esos recuerdos nadie me los podrá quitar. Papá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros".

La viuda y la hija con policías locales, Guardia Civil, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil y de Bomberos de Balcón al Mar / A. P. F.

"Tu vida terminó de forma dolorosa, pero nuestro amor nunca se apagará", afirmó Paula, su esposa. "Tu bondad y cariño siempre estarán en mi memoria. Te extraño con todo mi corazón".

"Un poco de consuelo"

"Este homenaje de Xàbia nos llena de orgullo y nos da un poco de consuelo. Este pueblo es una comunidad unida y solidaria", expresaron madre e hija.

Los familiares llevaron camisetas con el rostro de Gerson / A. P. F.

Mientras, la alcaldesa, Rosa Cardona, destacó que la entrega de la medalla de oro, la máxima distinción del municipio, simboliza "el abrazo" de Xàbia a Gerson y a su familia. "No estáis solos. Todo un pueblo os acompaña". La alcaldesa recordó que Gerson, al entrar en la finca para avisar a sus vecinos, salvó muchas vidas (él murió en un rellano, asfixiado por el denso humo). "Sabemos que este reconocimiento no alivia su ausencia, pero sí sirve para que él forme parte ya de nuestra historia. Representa la solidaridad, la bondad y el coraje. Lo que hizo nos conmueve y emociona. Nos mostró el mejor rostro de la Humanidad".

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Al acto de homenaje, además de familiares y amigos de Gerson, acudieron policías locales, voluntarios de Protección Civil y de los Bomberos de Balcón al Mar, la Cruz Roja y la Guardia Civil. Quisieron reconocer también la generosidad de Gerson, un vecino "cercano y amable que siempre estaba dispuesto a tener la mano a los demás", como recalcaron los agentes Elena Torres y Antonio Soler.