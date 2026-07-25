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Un contundente cartel en el Montgó para los duros de mollera

Se ha colocado para concienciar a quienes tiran la basura en este lugar del parque natural

El cartel llama la atención

El cartel llama la atención / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Contundente concienciación. Debajo de este pino, en la entrada a lo que fue el campo de tiro de Xàbia (se cerró y está previsto transformar el edificio en un centro de recepción del parque natural del Montgó), se amontonaba la basura. Los incívicos dejaban incluso bolsas repletas de residuos.

Contra el incivismo, educación e imaginación. Este cartel llama la atención: «Antes de tirar basura, golpee su cabeza repetidamente contra el árbol. ¡Gracias!». La concienciación debe entrar en la cabeza de todos. Este cartel apela a los duros de mollera.

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