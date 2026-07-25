Infecciones urinarias y por hongos, las más frecuentes en verano

Desde HLA San Carlos alertan de la necesidad de una buena hidratación e higiene para evitar las que son consideradas como las infecciones más frecuentes del verano, las urinarias y los hongos.

Las altas temperaturas, la humedad y algunos cambios en nuestros hábitos de vida favorecen la aparición de determinadas infecciones que, aunque suelen ser leves, pueden resultar muy molestas sino se tratan adecuadamente.

Las infecciones urinarias se producen cuando bacterias, habitualmente procedentes de la flora intestinal, llegan a las vías urinarias. Son especialmente frecuentes en las mujeres, aunque también pueden afectar a hombres y niños. “La deshidratación muy común en verano, favorecida por el calor, hace que orinemos con menos frecuencia, lo que dificulta la eliminación natural de las bacterias. Además, pasar muchas horas con el bañador mojado, retrasar la micción y los cambios en las rutinas pueden contribuir a su aparición”, explica la Dra. Yolanda Solabarrieta, doctora en medicina familiar del hospital HLA San Carlos.

Los síntomas más habituales son el escozor o dolor al orinar, necesidad frecuente de acudir al baño, sensación de no vaciar completamente la vejiga y, en ocasiones, dolor en la parte baja del abdomen. Si aparece fiebre, escalofríos o dolor lumbar es recomendable acudir a un profesional, ya que el tiempo de recuperación será más corto si se encuentra controlado en las fases iniciales.

Para prevenir las infecciones urinarias se recomienda mantener una buena hidratación, orinar con regularidad, vaciar la vejiga después de las relaciones sexuales, mantener una correcta higiene íntima y cambiarse el bañador mojado por ropa seca lo antes posible.

Otra de las infecciones más frecuentes del verano, son las infecciones por hongos. La más común es la producida por Cándida. Estos microorganismos forman parte de la flora normal de muchas personas, pero determinadas circunstancias pueden favorecer su crecimiento excesivo.

La Dra. Solabarrieta explica que “el calor, la humedad, el uso prolongado de ropa ajustada o bañadores húmedos, la sudoración intensa y algunos tratamientos con antibióticos crean un ambiente propicio para el desarrollo de estos hongos”.

En las mujeres, la candidiasis vaginal suele manifestarse con picor intenso, enrojecimiento, escozor y un flujo blanquecino y espeso. En los hombres puede aparecer irritación o inflamación del glande.

También son frecuentes las infecciones por hongos en los pliegues de la piel o entre los dedos de los pies, conocidas como “pie de atleta”, especialmente en personas que se bañan en piscinas, duchas o vestuarios públicos.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a estas infecciones y ante cualquier síntoma se recomienda acudir al hospital para una valoración y tratamiento adecuado.

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