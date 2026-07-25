Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes

Nuevo naufragio en Xàbia. Y ya van... Una lancha motora se ha hundido en la costa del Portitxol, en concreto en la ensenada de la Falzia y el Cap Negre, una zona habitual de amarre (hay boyas de fondeo) para la náutica de recreo. Salvamento Marítimo ha activado rápidamente el rescate. Ha zarpado de su base en el puerto de Xàbia la Salvamar Fénix.

Mientras llegaban, una de las muchas embarcaciones que se hallaban en la zona, la Borso IV, ha socorrido a los seis náufragos. Su lancha motora presentaba una vía de agua y se ha hundido rápidamente. Luego la Salvamar Fénix ha recogido a los tripulantes de la embarcación que se ha ido a pique.

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La embarcación hundida se ha señalizado con una boya para evitar que otras colisionen con ella / Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo ha dado las gracias a la Borso IV por auxiliar a los náufragos. Ninguno ha resultado herido, pero sí se han llevado un buen susto. Su embarcación se ha ido a pique y ha quedado señalizada con una baliza para evitar que otras puedan colisionar con ella.