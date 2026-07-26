El mejor tomate lo cultiva Javier Cardona Ferrer en la partida de Benimallunt de Benissa y es de la variedad Rosa de Altea
El concurso de la "millor tomaca de la Marina", organizado por Els Magazinos y con Quique Dacosta de presidente del jurado, infunde esperanza en los agricultores, ensalza la huerta y deja una extraordinaria sorpresa: la crema de la gastronomía valenciana (Ricard Camarena, Begoña Rodrigo, Miguel Barrera, Rafa Soler, Susi Diaz y Kiko Moya) elabora exquisitas salsas de tomate
Estos agricultores se las saben todas. Conocen el territorio como la palma de la mano. Y miran al cielo y deciden. Un tomate de la variedad "Rosa de Altea" es el mejor de los mejores. Lo ha cultivado Javier Cardona Ferrer en su huerto de la partida de Benimallunt de Benissa. La agricultura de la Marina y valenciana es de partidas rurales. Ese patrimonio, el de la toponimia y la riqueza geográfica, de paisaje y agrícola de las partidas, también lo defienden estos hortelanos.
Javier sabía que tenía un tesoro. Pero nunca llegaba al concurso de "la millor tomaca de la Marina" (y valenciana) que organizan Els Magazinos de Dénia y Cerveza Turia. Su tomate es pelín tardío. Pero estos agricultores se las saben todas. Javier sembró sus tomates de secano dos semanas antes de lo habitual y ha llegado a tiempo. Llegar y ganar. Lo suyo ha sido una demostración de sabiduría agrícola.
"La huerta es mucha faena, pero también te da grandes satisfacciones. Cuando vine a dejar mis tomates y vi el espectacular escaparate de todos los otros, pensé que sería muy difícil ganar. Pero ¡he ganado!", ha explicado, contentísimo, este vecino de Benissa que lleva 24 años cultivando y cuidando su huerto de Benimallunt. "Estos tomates rosa tienen un aureola un poco verde. Pierden la acidez cuando maduran y son muy dulces", ha revelado.
Sabiduría agrícola. Sí, es una seña de identidad de todos los agricultores (nada menos que 28) que se han presentado al concurso de "la millor tomaca de la Marina". El segundo premio se lo ha llevado Inmaculada Lucas Sánchez. Su huerto está en la partida de la Plana de Dénia (en la Xara). Iba a presentar un tomate "muchamelero". Pero el bochorno de estos últimos días lo agrietó. Ella siguió adelante y compitió con un tomate de la variedad "negreta". Y es buenísimo. Esa capacidad para adaptarse a lo que venga solo la tienen los pequeños productores.
El tercer premio ha sido para Xavier Mulet, de Pedreguer. Presentó un excelente tomate "Cor de bou".
El jurado, presidido por Quique Dacosta, ha destacado que el primer y extraordinario mérito de estos agricultores es que han presentado tomates que saben de verdad a tomate. Hoy en día es complicadísimo, casi un milagro, encontrar buena hortaliza. Y ésta es buena y buenísima. Al concurso se han presentado hortelanos de Benigànim, Pego, Paterna, Benimarco (una partida que comparten Teulada y Benissa), Jesús Pobre, Xàbia, Dénia, Pedreguer, la Xara, Benissa, Xàbia, la Pobla Llarga, el Verger, Beniarbeig, Sueca, Senija, Atzaneta d'Albaida, Guardamar de la Safor, Albaida, Altea la Vella o El Puig. Es un concurso (ésta ha sido su séptima edición) sin fronteras. Normal: la semilla del tomate siempre ha sido muy viajera.
"Os damos las gracias por cultivar, cuidar y mimar cada mañana vuestros tomates y por compartir este tesoro con todos nosotros. Os brillan los ojos. Se nota el sentimiento de pertenencia. Os doy infinitas gracias", ha expresado Quique Dacosta.
El concurso es tomate en todas sus variedades. A los agricultores que participan en las categorías de mejor tomate sceo, mejor tomate en conserva y mejor tomate de "penjoll" se les da un premio "ex aequo". Tienen un mérito enorme. Y este año se ha estrenado la categoría de mejor salsa de tomate. La propuso Quique Dacosta, que quería añadirle un toque gastronómico a este certamen agrícola. Todos los miembros de jurado (Quique Dacosta, Cuchita Lluch, Juan Echanove, Rosa Rivas, Marta Hortelano, Héctor Medina y Enrique García) se han arremolinado alrededor de la mesa redonda donde estaban los cazos con las salsas. El perfume a riquísimo tomate condimentado les ha estimulado la curiosidad. Las han probado y han repetido una y otra vez.
"Son todas espectaculares", ha dicho Echanove. Se relamían. Quique sonreía. Cuchita ha dicho que eran salsas "con mucha personalidad". Quique asentía. Al final, el cocinero de Dénia ha revelado el secreto de las exquisitas salsas. Las ha elaborado la crema de la gastronomía valenciana. Quique ha convencido a Ricard Camarena, Begoña Rodrigo, Miguel Barrera, Rafa Soler, Susi Diaz y Kiko Moya. Ellos han inaugurado esta categoría de las salsas que plantea un reto culinario de esos que chiflan a los grandes cocineros. Deben aderezar sin pasarse. También llevan las salsas a su particular manera de concebir la cocina. Es tomate, pero ya salpimentado de imaginación y talento culinario.
Matices deliciosos en las salsas
Este giro en el concurso de la "millor tomaca de la Marina" es muy de Quique Dacosta. El certamen sigue premiando a los agricultores que saben de la tierra (y la trabajan con tesón) y saben del sol, de la lluvia, del viento y de la fertilidad natural. Y abre un nuevo camino, el gastronómico, el de los chefs que sazonan con sorprendentes y deliciosos matices sus salsas de tomate.
En Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, ocurren estas cosas extraordinarias. Este concurso infunde esperanza en los agricultores. Es el propósito de "Cuina de territori", el ciclo de ferias de productos de proximidad (la próxima, en septiembre, la de "Viu l'arròs mariner"). La familia Cervera ha activado todo un movimiento de recuperación y autoestima agrícola y marinera. El concurso lo ha presentado Marina Vega. El historiador Javier Calvo ha presentado un cuadernillo en el que escribe sobre las otras semillas que viajaron con las del tomate y que han enriquecido la dieta y la gastronomía mediterránea. Y Diana Cervera ha preparado otro sabrosísimo almuerzo. El almuerzo, esa fiesta tan social y valenciana, ya predispone a disfrutar de la maravilla del tomate.
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