Dénia perseguirá y sancionará la prostitución que se ejerce en clubes, pisos y chalés

Dénia, ciudad libre de prostitución. Libre en el espacio público y también en el doméstico de los pisos y chalés. La nueva ordenaza para la erradicación de la prostitución y de la trata con finalidad de explotación sexual, ordenanza que se aprobará esta semana en pleno, quiere acabar con todos los resquicios de impunidad. Se perseguirá y sancionará (las sanciones muy graves llegan a los 3.000 euros) también la prostitución que se ejerce en clubes, pisos, chalés y plataformas de internet, lugares (también los virtuales) donde se somete a las víctimas a aislamiento y se agrava su vulnerabilidad.

El concejal de Igualdad, Javier Scotto, ha presentado hoy la nueva ordenanza y ha dejado claro que la prostitución es "una forma de esclavitud". Ha destacado que Dénia la persigue en todos los ámbitos. La privacidad no puede enmascarar la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. El concejal ha asegurado que ese avance de no dejar ni una puerta abierta a que los proxenetas y "puteros" puedan explotar a sus víctimas hace de esta ordenanza pionera en la Comunitat Valenciana.

Además, esta nueva normativa municipal implica la derogación del artículo 12 de la ordenanza de convivencia ciudadana. Estaba desfasado. Hace años que no se aplica en Dénia. Permite multar a las mujeres que ejercen la prostitución, es decir, a las víctimas. Se sancionará a los proxenetas, explotadores sexuales y "puteros". La ordenanza pone el foco en los auténticos instigadores de la prostitución. "Estamos dando un paso decisivo en la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y de la lucha contra toda forma de violencia", ha advertido Scotto.

El concejal ha explicado que han tardado dos años en redactar la nueva ordenanza dado que querían primero nutrirse de los conocimientos de expertos (también ha pasado por el Consell de les Dones) y contar con un texto que les permita proteger de forma efectiva a las víctimas y "favorecer su recuperación personal y su integración laboral y social". Además, debían abordar lo que ha ocurrido en los últimos años en Dénia y la Marina Alta, que es que los proxenetas y "puteros" han buscado ocultar la prostitución en chalés y pisos.

Noticias relacionadas

Multas de hasta 3.000 euros

Las sanciones leves (difundir publicidad, por ejemplo) se sancionan con multas de entre 500 y 750 euros. Las graves (una de estas infracciones es estar conchabados con "puteros" y proxenetas y avisarles de la presencia de la policía) están penadas con multas de entre 750 y 1.500 euros. Las muy graves, sancionadas con entre 1.500 y 3.000 euros, incluyen agravantes como el de ejercer la prostitución a menos de 200 metros de colegios e institutos o de lugares donde se desarrollan actos públicos, aprovecharse de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, aislar a las víctimas o confinarlas en lugares donde se dificulta su huida.