Ondara acomiada les festes de Sant Jaume després de deu dies d'intensa participació i ambient festiu als carrers
El Dia de Sant Jaume, amb l’entrada de penyes i quintades, va congregar milers de persones en la jornada més multitudinària de les festes
Ondara va viure aquest cap de setmana els moments culminants de les Festes Populars de Sant Jaume 2026, que des del passat 17 de juliol han omplit el poble d’activitat, convivència i tradició. El dissabte 25 de juliol, Dia de Sant Jaume, es va convertir novament en la jornada més multitudinària i participativa dels festejos, amb les penyes i quintades com a grans protagonistes, mentre que ahir diumenge 26 de juliol, festivitat de Santa Anna, es va posar el punt final als actes principals de les festes.
La jornada de dissabte va començar amb la tradicional despertà de la Quintà 2026 “Fanecaes”, seguida pel dinar de penyes i quintades a l’edifici El Prado. Ja de vesprada, centenars de participants van protagonitzar la tradicional cercavila des del carrer Sant Jaume fins a la plaça de bous, en un recorregut ple de música, color i ambient festiu. A continuació es va celebrar l’esperada entrada de penyes i quintades a la plaça de bous, realitzada per ordre d’edat i culminada per la Quintà Fanecaes 2026, acompanyada per la Xaranga Me’n Fot. La plaça va registrar una gran afluència de públic en un dels actes més emblemàtics i representatius de les festes populars d’Ondara. La vesprada va continuar amb l’entrada de mansos i cavalls i la solta de jònecs per a penyes i quintades, una de les novetats d’aquesta edició, que va complementar l’oferta taurina de les festes.
L’activitat musical va estar protagonitzada per l’actuació del grup La Mocha dins del cicle Rock & Moll, que enguany ha celebrat el seu desé aniversari. La nit va prosseguir amb els sopars populars, el sopar de les quintades commemoratives a la Plaça Major i la gran revetla amenitzada per l’orquestra La Tribu, que va congregar una notable afluència de públic fins a la matinada.
El regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, ha realitzat una valoració “molt positiva” de Sant Jaume 2026, assegurant que les festes han sigut “un èxit de participació”. Segons ha destacat, “hem vist molta gent en tots els actes programats, amb la plaça de bous plena, les revetles molt concorregudes i el Rock & Moll amb una gran assistència cada dia”. Gomis ha subratllat que la resposta ciutadana ha superat les expectatives i que s’ha percebut un gran ambient festiu durant tota la setmana.
Cal destacar que enguany s’ha consolidat la separació entre el Dia de les Quintades Infantils i el Dia de les Quintades Majors, una iniciativa impulsada per afavorir la participació de totes les edats. Així, el divendres 24 de juliol es va dedicar als més menuts i menudes, amb la concentració i entrada de les quintades infantils, una proposta que, segons ha remarcat el regidor, ha tingut una gran acollida després que l’any passat no es poguera desenvolupar amb normalitat a causa de les inclemències meteorològiques.
Les Festes Populars de Sant Jaume 2026 han comptat amb una àmplia programació per a tots els públics, amb activitats infantils, actuacions musicals, revetles, discomòbils, competicions esportives, pilota valenciana, concursos, sopars populars i actes taurins, que han tornat a convertir Ondara en un referent festiu de la comarca durant deu dies.
Ahir diumenge, festivitat de Santa Anna, els actes es van centrar en la vessant més tradicional, amb la missa en honor a la patrona i la visita i donació realitzada per l’Associació de Mestresses de Casa a la Residència Mare de Déu de la Soledat, acompanyades per la Colla de Dolçaines i Tabals d’Ondara.
Convivència i germanor
Miguel Gomis també ha destacat el clima de convivència i germanor viscut durant les festes, incidint en la implicació de les més de noranta penyes i de les diferents quintades. Segons ha manifestat, Sant Jaume continua sent “una festa molt participativa que reunix persones de totes les edats al voltant de la convivència, l’amistat i les ganes de passar-ho bé”, ressaltant el gran ambient registrat tant als garitos com en les activitats organitzades pels diferents col·lectius festers.
El regidor ha volgut agrair expressament la col·laboració de totes les persones que han contribuït a l’èxit de les festes, destacant la tasca de la Comissió de Bous, del voluntariat, de la Brigada Municipal, de la Policia Local, Protecció Civil, dels diferents departaments municipals i SINMA, i de les penyes i quintades. També ha valorat molt positivament que les festes hagen transcorregut sense incidències destacables, més enllà d’alguns fets menors, i ha remarcat que “el més important és que no haja passat res greu i que la gent haja pogut gaudir de les festes amb tranquil·litat”.
Les celebracions festives continuaran ara a Pamis amb les tradicionals Festes dels Sants de la Pedra, que se celebraran del 31 de juliol al 2 d’agost amb sopars populars, activitats aquàtiques, actes taurins, revetles i la tradicional romeria dels Sants de la Pedra, Abdó i Senén, que enguany incorporarà com a novetat l’entronització de les noves imatges a l’ermita de Pamis.
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