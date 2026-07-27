De refugio de contrabandistas a museo vivo: El Poble Nou de Benitatxell organiza visitas a la Cova de les Morretes

Enclavada en la Ruta de los acantilados y sobre el mar Mediterráneo, la cueva de les Morretes del Poble Nou de Benitatxell guarda entre sus paredes de piedra las historias de las personas que hicieron de esta cavidad su hogar y refugio. Durante décadas, fue refugio de pescadores, agricultores que trabajaban la tierra contigua y contrabandistas que aprovechaban la orografía del litoral para esconder su mercancía.

Ahora, el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas para dar a conocer este espacio etnológico, convertido hoy en un museo frente al mar.

El interior del nuevo museo de la Cova de les Morretes / Levante-EMV

Las visitas guiadas estarán disponibles hasta el próximo 5 de septiembre, de martes a sábado en horario de mañana (con la hora exacta a concretar con la oficina de Turismo), bajo la modalidad de visita bajo demanda para grupos de un mínimo de 5 personas. Es imprescindible hacer reserva previa llamando o enviando un WhatsApp al 645 08 17 91 o escribiendo un correo a turisme@elpoblenoudebenitatxell.com.

Un museo integrado en la naturaleza

La Cova de les Morretes culmina así un ambicioso proyecto de recuperación y puesta en valor iniciado a finales de 2022. Tras los trabajos de consolidación de la estructura y restauración de elementos como la cuadra y un gran horno exterior de carácter comunal, la actuación concluyó recientemente con la instalación de paneles interpretativos financiada por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (financiado con fondos europeos Next Generation EU).

Durante las primeras fases de excavación y restauración arqueológica realizadas en 2023, salió a la luz un extraordinario descubrimiento: un tesorillo del siglo XIX compuesto por 67 monedas españolas (datadas entre 1869 y 1879), ocultas probablemente por contrabandistas de la época.

La cueva está en la escarpada costa de acantilados del Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

Esta intervención museográfica no solo explica el uso doméstico y la vida cotidiana en el interior de la cueva, sino que rinde homenaje a la memoria de los encesers y a las Pesqueres de Cingle. Además, se ha puesto un especial énfasis en la accesibilidad universal: los paneles incluyen ilustraciones realistas de gran valor didáctico, textos en valenciano y castellano, enlace digital a contenidos en inglés, así como un panel inclusivo con lectura fácil, pictogramas, sistema Braille y un plano en relieve.

Las visitas guiadas permiten descubrir este extraordinario patrimonio / Levante-EMV

Desde la Concejalía de Turismo se anima tanto a vecinos y vecinas del pueblo y de la comarca como a visitantes a disfrutar de esta iniciativa. Tal y como ha destacado el concejal del área, Víctor Bisquert, “se trata de una experiencia cultural única que combina la majestuosidad paisajística de nuestros acantilados y calas con la divulgación del legado histórico y etnológico del Poble Nou de Benitatxell, permitiéndonos poner en valor la memoria de nuestros antepasados en un entorno incomparable”.

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Asimismo, el proyecto tiene una vocación de continuidad a largo plazo. Tras el mes de septiembre, el servicio de visitas bajo demanda continuará activo durante todo el año con el objetivo de desestacionalizar la oferta turística y atraer a grupos de escolares, asociaciones de jubilados y colectivos de todo tipo. Además, desde el departamento ya se está trabajando en la creación de una ruta teatralizada que permitirá a los visitantes revivir de manera aún más inmersiva los relatos y leyendas que esconde este paraje.