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Un ciclista de 12 años se estrella contra un coche en la carretera de la Granadella de Xàbia

El vehículo ha parado en una curva para dejar pasar al bus que lleva a los bañistas y el chico no ha tenido tiempo a frenar su bicicleta y ha impactado con la luna trasera del coche

El ciclista ha sufrido cortes, en principio leves, pero lo han trasladado al hospital de Dénia para hacerle una revisión más a fondo

Cola de coches en la barrera que cierra la carretera de la Granadella

Cola de coches en la barrera que cierra la carretera de la Granadella / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El susto ha sido de aúpa. Un ciclista de 12 años de nacionalidad belga se ha estrellado contra un coche en la carretera de la Granadella de Xàbia. Delante del chico ha frenado un coche para dejar pasar en una curva al bus de la Granadella, que volvía de dejar a los bañistas en la cala. El bus subía y el coche y el joven ciclista bajaban. El chico ha reaccionado tarde. No le ha dado tiempo a detener su bicicleta. Ha colisionado contra el coche. Se ha dado de lleno con la luna trasera.

En seguida lo han atendido. Han acudido patrullas de la Policía Local, servicios sanitarios y la Cruz Roja. El jovencísimo ciclista no ha sufrido, en principio, heridas de gravedad. Presentaba cortes de carácter leve. No obstante, se ha decididio trasladarlo en una ambulancia de SVB al hospital de Dénia para que le hagan una revisión más a fondo.

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