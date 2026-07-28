Dénia se queda sin parque agrario: pierde la subvención europea de 1,5 millones

Dénia se queda sin parque agrario. De momento. El PP ha asegurado hoy que se veía venir. Ha denunciado que el gobierno local (PSPV y Compromís) ha perdido la subvención de 1,5 millones de fondos Next Generation concedida para este proyecto. La líder del PP, Pepa Font, ha lamentado que ese dinero se haya ido al limbo y que un proyecto estratégico, esencial en el impulso de "bancalet" (promoción de productos agrícolas, marineros y artesanales de la Marina Alta) y para la ciudad creativa de la gastronomía, haya terminado en "fiasco". Font ha pedido al alcalde, el valencianista Rafa Carrió, que destituya a la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, del PSPV. La ha acusado de "incapacidad". También le ha atribuido la pérdida de las subvenciones para la residencia y para el gran parque urbano del Bosc de Diana. "Han perdido en total 13,5 millones de subvenciones. Son proyectos imprescindibles para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Dénia", ha advertido Pepa Font.

El parque agrario abrazaba unos 35.000 metros cuadrados y debía ponerse en marcha en la partida Negrals de Dénia, junto a la Vía Verde. Debía convertirse en un laboratorio de investigación agrícola y de recuperación de cultivos tradicionales de la Marina Alta.

Pepa Font, flanqueda por los concejales del PP Carlos Barona y Esteban Chornet / A. P. F.

La portavoz del PP ha afirmado que perder la subvención estaba cantado. Ha dicho que la adjudicación a la empresa Avance y Desarrollo de Proyectos se firmó el 17 de abril y que el plazo para acabar la redacción del proyecto era de cuatro meses. El tiempo se echó encima. El proyecto no se acabó y llegó la fecha del 30 de junio, límite en el que debía justificarse la ejecución de los fondos europeos. Ha asegurado que el gobierno local tenía dos opciones: financiar el parque agrario con fondos propios o rescindir el contrato con la empresa y aparcar el proyecto. El interventor dejó claro que el ayuntamiento no podía asumir esos 1,5 millones. Al final, se rompió el contrato de mutuo acuerdo con la adjudicataria.

El concejal de Hacienda, el alcalde y la responsable de Territorio han destacado la alta ejecución de los fondos Next Generation / A. P. F.

El gobierno local, antes de que Pepa Font clamara al cielo por la pérdida de la subvención, ha reconocido que no han llegado a tiempo con este proyecto. No obstante, el alcalde, la concejala de Territorio y el responsable de Hacienda, Paco Roselló, han destacado que el ayuntamiento ha logrado ejecutar 7,5 millones de euros de fondos Next Generation. Han precisado que el nivel de ejecución es del 78 %. El alcalde ha recalcado que es para estar satisfecho, aunque también ha admitido que le hubiera gustado que se invirtiera hasta el último céntimo. Ripoll ha recordado que con estos fondos europeos se ha creado la plaza María Hervás, un refugio climático en pleno centro de Dénia; la renovación de la Vía Verde; la puesta a punto de la Casa de Torrecremada, que será sede universitaria y centro de gastronomía del Mediterráneo, la apertura del centro de interpretación "Dénia, ciutat vigia", en el castillo; la instalación de cámaras de tráfico y seguridad; la Smart City; la renovación de la página web de turismo o proyectos de comercio.

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Viaje a Bruselas en septiembre

El alcalde ha advertido que ha sido difícil ejecutar estos fondos y sacar adelante los proyectos. Ha avanzado que en septiembre viajará a Bruselas y sondeará qué nuevos fondos puede recibir Dénia para seguir adelante en la transformación de la ciudad. Maria Josep Ripoll ha apostillado que ese elevado nivel de ejecución de casi el 80 % es un buen aval para persuadir a la UE de que siga financiando proyectos de sostenibilidad turística y transformación urbana de Dénia.