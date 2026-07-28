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Enésimo susto: sofocan rápidamente un incendio en la Solana de Pedreguer

El fuego se ha declarado en un terreno entre chalés y en seguida han actuado los bomberos y un medio aéreo

El terreno que ha ardido tiene bastante pendiente

El terreno que ha ardido tiene bastante pendiente / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pedreguer

Enésimo susto. Esta vez el sobresalto ha sido en Pedreguer. Se ha declarado un incendio en la Solana, en un terreno con fuerte pendiente que está junto a chalés. El Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a bomberos (forestales y del Consorcio de Alicante), un medio aéreo y a un agente medioambiental. También han acudido patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como Protección Civil.

Han conseguido sofocar el fuego con gran rapidez. Al final, solo ha calcinado unos 300 metros cuadrados. Es una zona de chalés y está pegada a masas forestales. El peligro era que el fuego cogiera fuerza y se propagara. La respuesta inmediata a permitido perimetrar a toda prisa las llamas y sofocar el incendio.

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