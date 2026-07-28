Enésimo susto: sofocan rápidamente un incendio en la Solana de Pedreguer
El fuego se ha declarado en un terreno entre chalés y en seguida han actuado los bomberos y un medio aéreo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Enésimo susto. Esta vez el sobresalto ha sido en Pedreguer. Se ha declarado un incendio en la Solana, en un terreno con fuerte pendiente que está junto a chalés. El Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a bomberos (forestales y del Consorcio de Alicante), un medio aéreo y a un agente medioambiental. También han acudido patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como Protección Civil.
Han conseguido sofocar el fuego con gran rapidez. Al final, solo ha calcinado unos 300 metros cuadrados. Es una zona de chalés y está pegada a masas forestales. El peligro era que el fuego cogiera fuerza y se propagara. La respuesta inmediata a permitido perimetrar a toda prisa las llamas y sofocar el incendio.
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer
- Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes
- La mujer herida por la vaquilla que se escapó en Pedreguer tiene 5 costillas rotas y se tiró al suelo y se hizo un ovillo para proteger a su hija pequeña