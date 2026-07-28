Remolcan al puerto de Xàbia la lancha motora que se hundió en el Portitxol: está destrozada
Se fue a pique con seis tripulantes a bordo, rescatados por otra embarcación y luego por la Salvamar Fénix, y ya no se ha podido reflotar
En la cubierta de la embarcación pontón grúa, los restos del naufragio: trozos del casco, baterías, hélices, el motor... La lancha motora quedó destrozada. Se fue a pique el pasado sábado en la costa del Portitxol de Xàbia. Los naufragios se eternizan en este pueblo (el velero Bau bau ya ha cumplido el año encallado en el Primer Muntanyar y el pesquero El Terrible permanece hundido en el puerto. Esta lancha motora se ha retirado con relativa rapidez.
El pontón grúa la ha remolcado hasta el puerto de Xàbia. Reflotarla era imposible. Solo emerge la proa. Llevársela del Portitxol corría prisa. Zozobró en una franja litoral muy concurrida por el turismo náutico. Se señalizó con una baliza. Pero hay tanto tráfico de embarcaciones de recreo que otra podía colisionar con la lancha motora hundida. Además, retirarla pronto era imprescindible para minimizar la posible contaminación.
Vía de agua y naufragio inevitable
En la embarcación, cuando se fue a pique, iban seis tripulantes. Los socorrió otra barca, la Borso IV. Luego recogió a los náufragos la Salvamar Fénix, de Salvamento Marítimo. Los llevó a puerto sanos y salvos. Eso sí, se llevaron un buen susto. Es angustioso estar a bordo de una embarcación que se hunde sin remedio. La lancha motora sufrió una gran vía de agua. Se hallaba en la zona sur del Portitxol, en la ensenada de la Falzia y el Cap Negre. Allí se enganchan a las boyas de fondeo decenas de embarcaciones.
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer
- Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes
- La mujer herida por la vaquilla que se escapó en Pedreguer tiene 5 costillas rotas y se tiró al suelo y se hizo un ovillo para proteger a su hija pequeña