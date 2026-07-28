Remolcan al puerto de Xàbia la lancha motora que se hundió en el Portitxol: está destrozada

En la cubierta de la embarcación pontón grúa, los restos del naufragio: trozos del casco, baterías, hélices, el motor... La lancha motora quedó destrozada. Se fue a pique el pasado sábado en la costa del Portitxol de Xàbia. Los naufragios se eternizan en este pueblo (el velero Bau bau ya ha cumplido el año encallado en el Primer Muntanyar y el pesquero El Terrible permanece hundido en el puerto. Esta lancha motora se ha retirado con relativa rapidez.

Los restos del naufragio: trozos del casco, baterías, hélices y el motor / A. P. F.

El pontón grúa la ha remolcado hasta el puerto de Xàbia. Reflotarla era imposible. Solo emerge la proa. Llevársela del Portitxol corría prisa. Zozobró en una franja litoral muy concurrida por el turismo náutico. Se señalizó con una baliza. Pero hay tanto tráfico de embarcaciones de recreo que otra podía colisionar con la lancha motora hundida. Además, retirarla pronto era imprescindible para minimizar la posible contaminación.

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La proa de la barca hundida, tras remolcarla al puerto de Xàbia / A. P. F.

Vía de agua y naufragio inevitable

En la embarcación, cuando se fue a pique, iban seis tripulantes. Los socorrió otra barca, la Borso IV. Luego recogió a los náufragos la Salvamar Fénix, de Salvamento Marítimo. Los llevó a puerto sanos y salvos. Eso sí, se llevaron un buen susto. Es angustioso estar a bordo de una embarcación que se hunde sin remedio. La lancha motora sufrió una gran vía de agua. Se hallaba en la zona sur del Portitxol, en la ensenada de la Falzia y el Cap Negre. Allí se enganchan a las boyas de fondeo decenas de embarcaciones.