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Xàbia, en letras grandes: de hierro macizo y de más de dos metros de altura

El ayuntamiento contrata a la empresa local Cerrajería Cholbi para crear las letras escultóricas que ya adornan la plaza de la Constitución

Se proyectan sobre un fondo de muro de mampostería y frondosa arboleda (la del parque Montaner) en el que sobresale el Montgó

El topónimo, en hierro y subrayando el acento xabiero de esta preciosa perspectiva: muros de mampostería, la arboleda del parque Montaner y el Montgó

El topónimo, en hierro y subrayando el acento xabiero de esta preciosa perspectiva: muros de mampostería, la arboleda del parque Montaner y el Montgó / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Xàbia tiene buena letra. Estas son letras escultóricas. Y se han colocado en la plaza de la Constitución, un espacio urbano que siempre se ha conocido como "El Buit" (El Vacío) y que ahora se llena de resonancia xabiera. Las letras son de hierro macizo. La pletina está galvanizada y lacada al horno. Resistirán toda la vida. La letra siempre ha sido memoria. "Xàbia" es un topónimo férreo, de hierro de ley. Aguantará la herrumbre. Las letras las ha forjado la empresa local Cerrajería Cholbi. El ayuntamiento le ha encargado el trabajo de dar naturaleza escultórica al nombre del pueblo. Y no ha podido caer en mejores manos. La empresa ha salido más que airosa. Ha realizado un trabajo magnífico.

Las letras de hierro macizo

Las letras de hierro macizo / A. P. F.

Las letras miden 2 metros y 30 centímetros. El acento de Xàbia coge más vuelo. Cada una pesa unos cien kilos. Los responsables de la empresa están muy satisfechos. Además, han reforzado las letras con placas de anclaje con tornillos químicos. No hay quien las mueva. El topónimo Xàbia queda plenamente afianzado.

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Mercadillo y vida cultural

Esta escultórica caligrafía se ve mucho. "El Buit" es una plaza con mucha vida. Los jueves se transforma en un vivísimo zoco (el mercadillo semanal). Y ahora se convierte en el gran escenario del Xàbia Jazz. Las letras se proyectan sobre un fondo de mampostería y sobre la frondosa arboleda del parque Montaner. Si se toma un poco de distancia, sobresale el Montgó.

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