El aumento de medusas en el mar Mediterráneo incrementa las consultas por picaduras en Urgencias durante el verano

El incremento de la temperatura del mar Mediterráneo está favoreciendo a que las medusas lleguen antes a nuestras playas y permanezcan durante más tiempo. Este fenómeno, unido a la gran afluencia de bañistas en los meses estivales, está provocando un aumento en las urgencias por las picaduras de las medusas.

La Dra. Valentina Prieto, médico de urgencias en el hospital HLA San Carlos, explica que, “las picaduras de medusas forman parte de las patologías más frecuentes atendidas durante el verano. Aunque la mayoría de los casos son leves, existen especies de medusas cuya picadura puede provocar un dolor intenso, lesiones cutáneas importantes o incluso reacciones alérgicas que requieren atención médica inmediata”.

El mejor tratamiento sigue siendo la prevención, antes de entrar en el agua conviene informarse sobre el estado de la mar y respetar siempre las indicaciones de los socorristas. Asimismo, recuerda que nunca deben tocarse las medusas, aunque estén tiradas en la arena, ya que sus tentáculos mantienen la capacidad de inocular veneno incluso horas después de su muerte.

La doctora Valentina Prieto, médico de urgencias en el hospital HLA San Carlos / Levante-EMV

“Cada verano atendemos a numerosos pacientes por picaduras de medusas. La mayoría evolucionan favorablemente con un tratamiento adecuado. Desde el primer momento es fundamental actuar correctamente para evitar complicaciones y aliviar los síntomas”, añade la doctora.

Cuando se produce una picadura, hay que salir del agua con tranquilidad y evitar frotar la zona afectada. “Es un error muy frecuente lavar la zona afectada con agua dulce o intentar aliviar el dolor frotando la piel. Ambas acciones pueden hacer que las células urticantes que permanecen adheridas suelten más veneno”, señala el facultativo.

La recomendación es limpiar la zona exclusivamente con agua de mar y retirar cuidadosamente los restos de tentáculos utilizando unas pinzas o guantes. A continuación, hay que aplicar frío local durante 10 o 15 minutos. Evitar la aplicación de amoniaco, alcohol, arena u orina, ya que no solo carecen de eficacia, sino que pueden empeorar la lesión.

Se debe acudir a urgencias cuando el dolor sea muy intenso o persistente, aparezcan ampollas extensas o cuando la lesión afecte a una gran superficie corporal o se localiza en zonas como en la cara o en los ojos.

“Si se tienen síntomas como dificultad para respirar, mareos, pérdida de conocimiento, vómitos o cualquier signo de reacción alérgica generalizada debe solicitarse atención médica”, concluye el especialista.

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