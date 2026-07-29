El Ayuntamiento de Dénia, premio "Solidario" del Grupo Social ONCE Comunitat Valenciana

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), la sección radiofónica ‘Con otra visión’, Blanca Sansegundo, APSA y el Ayuntamiento de Dénia son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad Valenciana 2026.

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la categoría de administración pública, el "Solidarios" es para el Ayuntamiento de Denia, Por presentar un modelo consolidado de destino inclusivo, donde la accesibilidad es entendida como un derecho, una herramienta de cohesión social y un elemento estratégico para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de todas las personas.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha ganado la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), por su destacada contribución al bienestar social, su compromiso con los pacientes y sus familias, y su permanente dedicación a la lucha contra el cáncer desde una perspectiva integral y humana.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Solidarios es para la sección radiofónica ‘Con otra visión’, emitida mensualmente dentro de los programas Hoy por Hoy de Radio Benidorm Cadena SER (desde 2023) y Radio Dénia Cadena SER (desde 2024). Se ha consolidado como una destacada iniciativa de sensibilización social de la discapacidad en las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta. A través de un medio de gran alcance y liderazgo de audiencia como la Cadena SER, la sección ha conseguido trasladar a miles de oyentes una imagen cercana, real y pedagógica de las personas con discapacidad, contribuyendo a derribar estereotipos y favoreciendo una sociedad más inclusiva. Su lema, “hacer visible lo invisible”, resume el espíritu de un espacio que acerca a la ciudadanía cuestiones habitualmente ausentes del debate público.

El Solidarios a la Persona Física es para Blanca Sansegundo, por haberse convertido en un referente de inclusión, superación y liderazgo social. Su trayectoria profesional y su compromiso en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad contribuyen a derribar barreras, visibilizar capacidades y generar referentes positivos.

En la categoría de Empresa, el Premio Solidarios es para APSA, Centros Especiales de Empleo: TERRAMAR, AVIMAR Y LIMENCOP. Por su compromiso con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, impulsando iniciativas innovadoras y sostenibles que favorecen el acceso, mantenimiento y desarrollo profesional de las personas con discapacidad, convirtiéndose en un referente de responsabilidad social, autonomía e integración plena en la sociedad.

El jurado

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad Valenciana 2026 ha estado compuesto por Enrique Llin, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana; Ana Díaz, consejera general de la ONCE; María Gesse Martín, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; Estela Medina, directora de la ONCE Alicante; Agustina Esteve, delegada del Consell en Alicante de la Generalitat Valenciana; Miguel Salvador, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana; Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante; María Teresa Alfonso, directora de Cadena COPE Alicante, y Carlos Espí, periodista y presentador de Alacantí TV.

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Los premiados recibirán los galardones en el transcurso de una gala que se celebrará el día 17 de septiembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante.