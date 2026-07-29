Dénia, ante el gran reto turístico: ¿cómo superar el modelo de promoción y masificación y recuperar la convivencia?

La nueva concejala de Turismo, Marta Gascó, lo ha dicho claro. Lo ha dicho perfecto. "Dénia no necesita reinventarse, sino gestionar su éxito turístico". Y ha añadido que "no se puede seguir creciendo a cualquier precio". El reto, ha subrayado, es recuperar la convivencia y preservar la calidad de vida y la identidad mediterránea de una ciudad que, como tantas otras, debe darle una vuelta (o dos) al turismo, evitar la masificación y corregir eso que ya está ocurriendo, que los vecinos le cojan tirria a los turistas que lo ponen todo patas arriba (qué sabio era aquello de "donde fueres, haz lo que vieres"). Sí, cada vez la brecha entre oriundos y turistas de paso es más grande. Y esa tirria tiene nombre: turismofobia. La convivencia es el antídoto.

La concejala ha presentado hoy el nuevo plan estratégico de turismo. Se aprobará en el pleno de este jueves. Tiene vigencia hasta 2030. Está consensuado con todos. Dénia vive del turismo. De ahí que el plan estratégico también defina de alguna manera el modelo de ciudad. Hay pueblos que siguen anclados en la promoción y en presumir de que reciben a miles y miles de visitantes. Dénia da ese momento por superado. El desafío es gestionar y salvaguardar la calidad de vida. La concejala ha insistido en que no hay que atraer a más y más turistas, sino generar apego a la ciudad, mejorar la convivencia y distribuir mejor los beneficios.

La nueva concejala de Turismo de Dénia, Marta Gascó / A. P. F.

Ha insistido en que el plan estratégico no es un documento abstracto. Incluye acciones muy concretas. Ha subrayado que hay que reforzar los espacios de participación ciudadana y lograr que todos se sientan implicados en la gestión turística. Ha abogado por avanzar en la transición verde y preservar la riqueza natural (la marina es excepcional: tortugas que desovan en las playas dianenses, paso de ballenas rorcuales, endemismos naturales del Montgó, praderas inmensas de posidonia oceánica...) y crear una red de refugios climáticos. También ha insistido en que urge trabajar en la integración y la cohesión social (regulación del alquiler turístico, promoción del comercio local o mejorar la movilidad). Además, el turismo no debe comprometer la esencia de Dénia, su identidad mediterránea. Visitar la ciudad es sumergirse en lo que es: sabrosísima gastronomía con productos de proximidad, cultura, tradiciones, estilo de vida mediterráneo.

Analizar los datos en lugar de sumarlos

El plan estratégico también cambia la forma de interpretar los datos. Antes se valoraba la acumulación. Triunfaba el destino que tenía más avalancha de visitantes. Ahora, con la Smart City y el gemelo digital, herramientas que ayudan a analizar, lo que importa es el bienestar de los vecinos y la satisfacción del turista. También se podrá calibrar si el visitante ha participado en actividades que ayudan a entender y a estimar Dénia (visitas a los museos y monumentos, asistencia a actos culturales, comprensión de la riqueza natural...).

Las alianza importan. Y Dénia las tiene con la UNESCO (es ciudad creativa de la gastronomía), con Saborea España o con las universidades. Es también clave la formación y el talento de los trabajadores del sector. El CdT, el Centro de Gastronomía del Mediterráneo, los estudios universitarios y los ciclos formativos preparan a unos empleados que, para que todo funcione bien, deben recibir salarios dignos y tener buenas condiciones laborales. Marta Gascó lo ha dicho bien. Lo ha dicho perfecto. "Hay que distribuir los beneficios".

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De hecho, otro reto (y no menor) es mejorar la vida de esa tropa de trabajadores turísticos a los que solo les llega para malvivir del turismo.