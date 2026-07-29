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Dénia retira 370 toneladas de arribazones de posidonia de la Marineta y el Marge Roig

El primer temporal de verano ha sacado a las playas gran cantidad de restos de esta planta marina protegida

Los arribazones ya amontonados y listos para retirarlos de la Marineta Cassiana

Los arribazones ya amontonados y listos para retirarlos de la Marineta Cassiana / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Primer temporal del verano (temporalillo, más bien) y primera "oleada" de arribazones de posidonia oceánica en las playas de Dénia. Los turistas se conciencian poco a poco. La posidonia es una bendición. Que en la orilla se acumulen los arribazones significa que hay unas praderas de posidonia inmensas, un bosque sumergido de gran valor natural y que es el indicador incontestable de la excelente calidad del agua de esta orilla del Mediterráneo. Pero también hay turistas que siguen poniendo el grito en el cielo. Les molestan las "algas" (la posidonia no es un alga, sino una planta fanerógama marina).

Los trabajos nocturnos de retirada de los restos de posidonia

Los trabajos nocturnos de retirada de los restos de posidonia / Levante-EMV

El ayuntamiento se ha afanado en retirar los arribazones. Se ha empezados por las dos playas donde se acumulan más restos de posidonia. La empresa Pavasal, que es la adjudicataria de la limpieza de las playas, ha retirado en dos noches nada menos que 370 toneladas de arribazones, 260 toneladas en la Marineta Cassiana y 110 en el Marge Roig. Durante las próximas noches, se trabajará en otras playas.

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Playas vivas y reales

El inmenso litoral de Dénia es natural sin trampa ni cartón. ¿Hay posidonia? Pues sí. Y es buenísimo. En invierno, la barrera de arribazones en la orilla frena la erosión. Y en verano toca adaptarse a lo que viene. Los temporales, incluso la marejada, sacan restos de posidonia. Es como la hojarasca de los bosques. Se hace mucha pedagogía para que los turistas comprendan que las playas con posidonia son playas vivas y reales, no playas virtuales y de postal.

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